Xiaomi 13 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Xiaomi 13 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı
Görüntüler, Xiaomi 13 Ultra’nın büyük bir kamera adasına ve kameraları barındıran dairesel bir modüle sahip olduğunu gösteriyor. Burada konumlandırılan sensörlerin detayları bilinmiyor olsa da, telefonun dörtlü bir kamera kurulumunu temel alacağını söyleyebiliriz. Sızıntılara göre ana kamera tarafında 1 inç boyutlarında Sony IMX989 ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
Ek olarak Xiaomi, akıllı telefonun tutuşunu kolaylaştırmak adına kavisli bir kapak tasarımına yer verecek gibi gözüküyor. Zira Xiaomi 12S Ultra'da da benzer bir tasarıma yer verilmişti.
Xiaomi, yaklaşan MWC 2023 etkinliğinde Xiaomi 13 serisinin küresel sürümlerini tanıtacak. Bu etkinlikte Xiaomi 13 Ultra’nın yer alıp almayacağı ise henüz doğrulanmadı. Yakın zamanlı sızıntılara göre amiral gemisi telefon, selefi Xiaomi 12S Ultra ile benzer 887 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah