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    Xiaomi 13 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olacak Xiaomi 13 Ultra için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün merakla beklenen telefonun resmi render görüntüleri sızdırıldı.
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    Xiaomi 13 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Xiaomi 13 serisi, Ultra modelinden yoksun bir şekilde kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak Xiaomi'nin Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olacak yeni bir model üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bugün Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı. 

    Xiaomi 13 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı

    Görüntüler, Xiaomi 13 Ultra’nın büyük bir kamera adasına ve kameraları barındıran dairesel bir modüle sahip olduğunu gösteriyor. Burada konumlandırılan sensörlerin detayları bilinmiyor olsa da, telefonun dörtlü bir kamera kurulumunu temel alacağını söyleyebiliriz. Sızıntılara göre ana kamera tarafında 1 inç boyutlarında Sony IMX989 ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

    Ek olarak Xiaomi, akıllı telefonun tutuşunu kolaylaştırmak adına kavisli bir kapak tasarımına yer verecek gibi gözüküyor. Zira Xiaomi 12S Ultra'da da benzer bir tasarıma yer verilmişti.

    Xiaomi 13 Ultra'nın render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Xiaomi 12S Ultra, birçok ertelemenin ardından Temmuz 2022‘de piyasaya sürüldü. Bu bağlamda 1 inç boyutlarında ana kamera sensörüyle dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, ne yazık ki Çin pazarına özel kaldı. Ancak yakında tanıtılacak Xiaomi 13 Ultra ile bu durumun değişmesi bekleniyor. Nitekim birçok sızıntı, amiral gemisi telefonun küresel pazara adım atacağını söylüyor.

    Xiaomi, yaklaşan MWC 2023 etkinliğinde Xiaomi 13 serisinin küresel sürümlerini tanıtacak. Bu etkinlikte Xiaomi 13 Ultra’nın yer alıp almayacağı ise henüz doğrulanmadı. Yakın zamanlı sızıntılara göre amiral gemisi telefon, selefi Xiaomi 12S Ultra ile benzer 887 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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