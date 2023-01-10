Xiaomi 13 Lite kilit özellikleri belli oldu: Peki neler sunuyor?

Xiaomi 13 Lite kilit özellikleri belli oldu
Bildirilenlere göre Google Play veri tabanında Xiaomi Civi 2 ile eşleşen 'Ziyi' kod adı ile görüntülenen Xiaomi 13 Lite, 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ve 8GB RAM kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yazılım tarafında ise yeni cihaz, Android 12 işletim sistemi ile destekleniyor.
Ayrıca Xiaomi, Civi 2 ve Xiaomi 13 Lite ile aynı olması beklenen bir Xiaomi 12 Lite 5G NE modeli üzerinde de çalışıyor. Bu doğrultuda marka, birbirinin aynısı olacak üç cihaz ile bizleri karşılayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..