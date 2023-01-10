Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Xiaomi 13 serisini tanıtan Xiaomi, aileye uygun fiyatlı bir model daha ekleyecek. Bugün uzun zamandır söylentileri dolaşan Xiaomi 13 Lite, Google Play veri tabanında görüntülendi. Xiaomi 13 ailesinin bütçe modeli neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Xiaomi 13 Lite kilit özellikleri belli oldu

Bildirilenlere göre Google Play veri tabanında Xiaomi Civi 2 ile eşleşen 'Ziyi' kod adı ile görüntülenen Xiaomi 13 Lite, 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ve 8GB RAM kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yazılım tarafında ise yeni cihaz, Android 12 işletim sistemi ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yakın zaman sızıntılar ise, cihazın 6.55 inç boyutlarında AMOLED ekran, 50MP ana kamera ve 67W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil içereceğini söylüyor. Ancak bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtelim.

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Ayrıca Xiaomi, Civi 2 ve Xiaomi 13 Lite ile aynı olması beklenen bir Xiaomi 12 Lite 5G NE modeli üzerinde de çalışıyor. Bu doğrultuda marka, birbirinin aynısı olacak üç cihaz ile bizleri karşılayabilir.

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Xiaomi 13 Lite kilit özellikleri belli oldu: Peki neler sunuyor?