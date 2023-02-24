Xiaomi 13 Lite yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz

Xiaomi 13 Lite neler sunacak?
Bilmeyenler için Xiaomi 13 Lite modelinin, MWC 2023'te vitrine çıkacak Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'ya eşlik etmesi bekleniyor. Kısa süre önce yeni telefonun, Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış versiyonu olacağına işaret eden birçok sızıntı duyduk. Bugün paylaşılan NBTC listeleri de bu bilgiyi doğruluyor diyebiliriz.
Bu noktada Xiaomi Civi 2'yi göz önünde tutarak, Xiaomi 13 Lite'in küresel pazardaki ilk Snapdragon 7 Gen 1 işlemcili cihaz olacağını söyleyebiliriz. Cihazın diğer özellikleri arasında ise Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç AMOLED ekran, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama alanı ve Android 13 tabanlı MIUI 13 yer alacak.
Xiaomi 13 Lite, arka panelinde OIS destekli 50MP Sony IMX766 ana kamera, 20MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörlerinden güç alacak. Ön tarafta ise, 32MP ana kamera ve 32MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift sensör tasarımı bulunacak. Ayrıca son sızıntılar, Xiaomi 13 Lite'ın 449 euro fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.