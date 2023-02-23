Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra'nın ezber bozan tasarımı açığa çıktı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra için koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı. Xiaomi 13 ailesinin tepe modeli, devasa bir kamera tasarımıyla geliyor.
    Oy Ver
    Xiaomi 13 Ultra'nın ezber bozan tasarımı açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 serisi, yakında küresel pazara adım atacak. Akıllı telefonların lansman tarihi yaklaşırken, aileye yeni bir Ultra modelinin de dahil olması bekleniyor. Bugün Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı doğrulayan yeni koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı. 

    Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı doğrulandı

    Bilmeyenler için Xiaomi 13 Ultra, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kamera tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olacak. Ancak kısa süre önce Xiaomi, Xiaomi 13S serisinin gelecek planları arasında yer almadığını açıkladı. Bu durum bizlere Xiaomi 13 Ultra'nın Xiaomi 14'e kadar tek amiral gemisi olacağını gösteriyor.

    Xiaomi 13 Ultra'nın ezber bozan tasarımı açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan koruyucu kılıf görüntülerine göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra'nın kamera tasarımını bir adım öne taşıyacak. Buna göre dairesel kamera adasında dört farklı sensöre ev sahipliği yapan cihazın, üst tarafında bir adet hoparlör çıkışı, sağ tarafında ise ses açma-kısma ve güç tuşu bulunuyor.

    Xiaomi 13 Ultra'nın en azından Çin'de Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Ultra, bir önceki nesil Xiaomi 12S Ultra’nın 1 inç büyüklüğündeki ana kamera sensörünü koruyacak. Ancak bunun yanında gimbal stabilizasyonuna sahip olacak. Ayrıca cihaza eşlik edecek dört kameranın otomatik odaklama ve bir dToF (Doğrudan Uçuş Süresi) sensörü içereceği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    her gün paragraf çözmek kredi kartımdan alışveriş yapılmış savcılık burger king en büyük hamburger boğaziçi isletme mezunu maaş alt komşuya yapılacak kötülükler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız