Xiaomi 13 Ultra'nın ezber bozan tasarımı açığa çıktı

Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı doğrulandı
Bilmeyenler için Xiaomi 13 Ultra, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kamera tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olacak. Ancak kısa süre önce Xiaomi, Xiaomi 13S serisinin gelecek planları arasında yer almadığını açıkladı. Bu durum bizlere Xiaomi 13 Ultra'nın Xiaomi 14'e kadar tek amiral gemisi olacağını gösteriyor.
Xiaomi 13 Ultra'nın en azından Çin'de Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Ultra, bir önceki nesil Xiaomi 12S Ultra’nın 1 inç büyüklüğündeki ana kamera sensörünü koruyacak. Ancak bunun yanında gimbal stabilizasyonuna sahip olacak. Ayrıca cihaza eşlik edecek dört kameranın otomatik odaklama ve bir dToF (Doğrudan Uçuş Süresi) sensörü içereceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.