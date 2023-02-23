Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 serisi, yakında küresel pazara adım atacak. Akıllı telefonların lansman tarihi yaklaşırken, aileye yeni bir Ultra modelinin de dahil olması bekleniyor. Bugün Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı doğrulayan yeni koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı.

Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı doğrulandı

Bilmeyenler için Xiaomi 13 Ultra, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kamera tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 12S Ultra'nın halefi olacak. Ancak kısa süre önce Xiaomi, Xiaomi 13S serisinin gelecek planları arasında yer almadığını açıkladı. Bu durum bizlere Xiaomi 13 Ultra'nın Xiaomi 14'e kadar tek amiral gemisi olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan koruyucu kılıf görüntülerine göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra'nın kamera tasarımını bir adım öne taşıyacak. Buna göre dairesel kamera adasında dört farklı sensöre ev sahipliği yapan cihazın, üst tarafında bir adet hoparlör çıkışı, sağ tarafında ise ses açma-kısma ve güç tuşu bulunuyor.

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Xiaomi 13 Ultra'nın en azından Çin'de Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Ultra, bir önceki nesil Xiaomi 12S Ultra’nın 1 inç büyüklüğündeki ana kamera sensörünü koruyacak. Ancak bunun yanında gimbal stabilizasyonuna sahip olacak. Ayrıca cihaza eşlik edecek dört kameranın otomatik odaklama ve bir dToF (Doğrudan Uçuş Süresi) sensörü içereceği belirtiliyor.

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Xiaomi 13 Ultra'nın ezber bozan tasarımı açığa çıktı