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    Xiaomi 13 Pro'nun küresel lansman tarihi belli oldu

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Pro'nun küresel lansman tarihi belli oldu. Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon, MWC 2023 etkinliğinde küresel pazara adım atacak. 
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    Xiaomi 13 Pro'nun küresel lansman tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen özel bir etkinlikte amiral gemisi Xiaomi 13 serisini duyurdu. Bu bağlamda yeni akıllı telefonların küresel pazara ne zaman adım atacağı da büyük bir merak konusu haline geldi. Bugün teknoloji devi, Xiaomi 13 Pro'nun küresel lansman tarihini paylaştı.

    Xiaomi 13 Pro'nun küresel lansman tarihi belli oldu

    Yapılan resmi açıklamada Xiaomi Hindistan, Xiaomi 13 Pro'nun 26 Şubat tarihinde Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) küresel olarak tanıtılacağını duyurdu. Ancak ilginç bir şekilde Çinli dev, yeni paylaşımında Xiaomi 13'ten söz etmedi. Bu nedenle temel modelin etkinlikte olup olmayacağı veya daha sonra mı tanıtılacağı bilinmiyor. 

    Xiaomi 13 Pro, ön tarafında 6.73 inç boyutlarında OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlük sunan bu ekran maksimum 1900 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızıHDR10+ ve Dolby Vision desteği taşıyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alan model, ekran altı parmak izi sensörü, 120W kablolu/ 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 4820mAh pil ile karşımıza çıkacak.

    Kamera tarafında HyperOIS gibi iddialı teknolojiler ile desteklenen Xiaomi 13 Pro, 50MP Sony IMX989 ana50 MP ultra geniş açı ve 3.2x optik zoom sunan 50 MP telefoto sensörlerden güç alıyor. Ön kısımdaki selfie kamerası ise 32MP. Kutusundan Android tabanlı MIUI 14 ile çıkacak amiral gemisi telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak. 

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