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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı: İşte muhtemel tasarımı

    Xiaomi önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman yaklaşırken Xiaomi 13 Pro'nun muhtemel tasarımını gözler önüne seren yeni görüntüler yayınlandı.
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    Xiaomi 13 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bundan birkaç gün önce Xiaomi 13 prototipinin canlı görüntüsü internete sızdırılmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun bu görüntüyü temel alan render'ları yayınlandı. Paylaşılan görseller merakla beklenen Xiaomi 13 Pro'nun tasarımının nasıl olacağına dair bir fikir veriyor.

    Renk seçenekleri hakkında şu an kesin birşey söylemek zor. Ancak görüntüler Xiaomi 13 Pro'yu siyah, mavi, beyaz ve açık yeşil olmak üzere dört farklı renkte gösteriyor. Cihazda üç sensöre ev sahipliği yapan Leica logolu büyük bir ana kamera modülü var.

    Xiaomi 13 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Lansman Kasım ayında

    Xiaomi 13'ün 50 megapiksel ana kamera ile geleceği söyleniyor. Standart ve Pro modelleri Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Buna ek olarak cihazlarda Samsung üretimi E6 AMOLED ekranlara yer verileceği de sızan haberler arasında.

    Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://twitter.com/SPinfo_blog/status/1580898719003643905 https://www.notebookcheck.com/Erste-Xiaomi-13-Pro-Renderbilder-auf-Leakbasis-zeigen-das-aktuell-wahrscheinlichste-Leica-Kamera-Design.662353.0.html
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    slamdunk393 2 gün önce

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