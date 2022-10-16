Xiaomi 13 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı: İşte muhtemel tasarımı

Tam Boyutta Gör Bundan birkaç gün önce Xiaomi 13 prototipinin canlı görüntüsü internete sızdırılmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun bu görüntüyü temel alan render'ları yayınlandı. Paylaşılan görseller merakla beklenen Xiaomi 13 Pro'nun tasarımının nasıl olacağına dair bir fikir veriyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışları beklenenden düşük 23 sa. önce eklendi

Renk seçenekleri hakkında şu an kesin birşey söylemek zor. Ancak görüntüler Xiaomi 13 Pro'yu siyah, mavi, beyaz ve açık yeşil olmak üzere dört farklı renkte gösteriyor. Cihazda üç sensöre ev sahipliği yapan Leica logolu büyük bir ana kamera modülü var.

Tam Boyutta Gör

Lansman Kasım ayında

Xiaomi 13'ün 50 megapiksel ana kamera ile geleceği söyleniyor. Standart ve Pro modelleri Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Buna ek olarak cihazlarda Samsung üretimi E6 AMOLED ekranlara yer verileceği de sızan haberler arasında.

Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.