Xiaomi 13 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı: İşte muhtemel tasarımı

Renk seçenekleri hakkında şu an kesin birşey söylemek zor. Ancak görüntüler Xiaomi 13 Pro'yu siyah, mavi, beyaz ve açık yeşil olmak üzere dört farklı renkte gösteriyor. Cihazda üç sensöre ev sahipliği yapan Leica logolu büyük bir ana kamera modülü var.
Lansman Kasım ayında
Xiaomi 13'ün 50 megapiksel ana kamera ile geleceği söyleniyor. Standart ve Pro modelleri Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Buna ek olarak cihazlarda Samsung üretimi E6 AMOLED ekranlara yer verileceği de sızan haberler arasında.
Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Kaynakça https://twitter.com/SPinfo_blog/status/1580898719003643905 https://www.notebookcheck.com/Erste-Xiaomi-13-Pro-Renderbilder-auf-Leakbasis-zeigen-das-aktuell-wahrscheinlichste-Leica-Kamera-Design.662353.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım