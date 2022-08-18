Xiaomi 13 serisi daha ince çerçeve ve 2K ekranla gelecek

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Çinli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi, en son tanıttığı Xiaomi 12T serisini henüz küresel pazara sürmemişken firmanın yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisi hakkında şimdiden bir takım söylentiler yayılmaya başladı. Telefon hakkında gelen ilk bilgiler ise ekran ve genel özelliklere odaklanıyor.

Xiaomi 13 serisinin tek hücreli 100W batarya, dahili şarj yongası ve 50W kablosuz hızlı şarj özelliklerine sahip olacak. Bununla birlikte standart model Xiaomi 13, 1080P çözünürlüğe sahip düz ekranla gelirken serinin üst modeli Xiaomi 13 Pro ise 2Kçözünürlüklü, AMOLED LTPO + E6 malzemeli kavisli ekrana sahip olacak.

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Xiaomi 13 daha ince çerçevelere sahip olacak

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Bununla birlikte Xiaomi, zaten oldukça ince olan ekran çerçeve kalınlıklarını daha da azaltacak. Aktarılanlara göre çerçeveleri azlatmak için farklı bir paketleme süreci takip edilecek. Xiaomi daha önce bu işlemi Civi 1S modelinde kullanmıştı. Daha önceki bilgilere göre Xiaomi 13 serisi, Qulacomm'un henüz piyasaya sürmediği Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanan ilk telefon olacak.

Elimizdeki bilgilere göre Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olarak iki farklı modelle piyasaya çıkacak olan yeni amiral gemi serisinde MediaTek Dimensty varyantlı modellerin olması beklenmiyor. Bununla birlikte serinin Kasım ayında tanıtılması tahmin ediliyor.

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