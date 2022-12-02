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Bildiğiniz üzere Xiaomi 13'ün tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelenmişti. Çinli şirket bugün güncel lansman tarihini içeren yeni bir poster yayınladı. Görünüşe bakılırsa merakla beklenen amiral gemileri bir haftadan kısa bir süre içinde duyurulacak.

Xiaomi 13 Pro kamerasından fotoğraf örnekleri yayınlandı 1 gün önce eklendi

Çinli şirketin paylaştığı görsel 8 Aralık 2022'de Japonya'da düzenlenecek bir etkinliğe işaret ediyor. Xiaomi söz konusu tarihte Xiaomi 13 ve 13 Pro akıllı telefonlarının yanı sıra MIUI 14'ü, Watch S2 akıllı saatini ve Buds 4 kulaklığını sergileyecek.

Xiaomi Mini Host da geliyor

Tüm bunlara ek olarak markanın ilk masaüstü bilgisayarını sahneye çıkarmaya hazırlandığını da hatırlatalım. Xiaomi Mini Host olarak anılan cihaz Mac mini'ye eşdeğer bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Şirket cihazı "yüksek performanslı bir üretkenlik aracı" olarak tanımlıyor.

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Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi belli oldu