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    Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi belli oldu

    Xiaomi, Çin'deki karışıklıklar ve eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in hayatını kaybetmesi üzerine Xiaomi 13 lansmanını ertelemişti. Şirket bugün lansman için belirlediği yeni tarihi duyurdu.
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    Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere Xiaomi 13'ün tanıtım etkinliği süresiz olarak ertelenmişti. Çinli şirket bugün güncel lansman tarihini içeren yeni bir poster yayınladı. Görünüşe bakılırsa merakla beklenen amiral gemileri bir haftadan kısa bir süre içinde duyurulacak.

    Çinli şirketin paylaştığı görsel 8 Aralık 2022'de Japonya'da düzenlenecek bir etkinliğe işaret ediyor. Xiaomi söz konusu tarihte Xiaomi 13 ve 13 Pro akıllı telefonlarının yanı sıra MIUI 14'ü, Watch S2 akıllı saatini ve Buds 4 kulaklığını sergileyecek.

    Xiaomi Mini Host da geliyor

    Tüm bunlara ek olarak markanın ilk masaüstü bilgisayarını sahneye çıkarmaya hazırlandığını da hatırlatalım. Xiaomi Mini Host olarak anılan cihaz Mac mini'ye eşdeğer bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Şirket cihazı "yüksek performanslı bir üretkenlik aracı" olarak tanımlıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 22 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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