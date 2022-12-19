Xiaomi 13 UItra için önemli iddia: 16 GB RAM ve 1 TB flaş hafıza

Xiaomi 13 Ultra: RAM ve depolama alanı alanı özellikleri
Xiaomi 13 UItra'nın 16 GB RAM (LPDDR5X), 512 GB veya 1 TB flaş hafızaya ve UFS 4.0 teknolojisine sahip olacağı öne sürüldü. Kod adı M1 olan bu ürüne M18 kod adıyla kendisine listelerde yer bulan Xiaomi Mi Mix Fold 3 eşlik ediyor. Zira Mix Fold 3 de gizemini koruyor.
Xiaomi Mi Mix Fold ve Xiaomi 13 Ultra ikilisi birlikte tanıtılacak. Bu katlanabilir üründe de 16 GB RAM ve 512 veya 1 TB flaş hafıza bulunacak ancak kendisinin fiyatı Xiaomi 13 Ultra'dan daha yüksek olacak.
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun daha önce bu Ultra modelinin dünya çapında satışa sunulacağını duyurmuştu. Son olarak Digital Chat Station'ın Redmi K50, Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 ile ilgili sızdırdığı bilgilerin doğru olduğunu unutmamakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...