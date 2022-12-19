Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro ikilisi Xiaomi 13 UItra ile henüz tanışmadı. Zira Ultra etiketine sahip olan bu model önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Sızdırdığı doğru bilgilerle güvenilirliğini ispatlayan Digital Chat Station ortaya çok ciddi bir iddia attı.

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Xiaomi 13 UItra'nın 16 GB RAM (LPDDR5X), 512 GB veya 1 TB flaş hafızaya ve UFS 4.0 teknolojisine sahip olacağı öne sürüldü. Kod adı M1 olan bu ürüne M18 kod adıyla kendisine listelerde yer bulan Xiaomi Mi Mix Fold 3 eşlik ediyor. Zira Mix Fold 3 de gizemini koruyor.

Xiaomi Mi Mix Fold ve Xiaomi 13 Ultra ikilisi birlikte tanıtılacak. Bu katlanabilir üründe de 16 GB RAM ve 512 veya 1 TB flaş hafıza bulunacak ancak kendisinin fiyatı Xiaomi 13 Ultra'dan daha yüksek olacak.

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun daha önce bu Ultra modelinin dünya çapında satışa sunulacağını duyurmuştu. Son olarak Digital Chat Station'ın Redmi K50, Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 ile ilgili sızdırdığı bilgilerin doğru olduğunu unutmamakta fayda var.

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Xiaomi 13 UItra için önemli iddia: 16 GB RAM ve 1 TB flaş hafıza