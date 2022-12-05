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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu!

    Yaklaşan Xiaomi 13 ve 13 Pro modellerinin ardından Xiaomi 13 Ultra'nın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    8 Aralık tarihinde tanıtılacak Xiaomi 13 serisinin Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere toplam iki modelle piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak gelecekte Xiaomi, yaklaşan seriye tepe model bir seçenek daha ekleyecek. Bu modelin Xiaomi 13 Ultra olarak adlandırılması beklenirken, cihazın kamera özellikleri gün yüzüne çıktı.

    Xiaomi 13 Ultra dört farklı sensörle geliyor

    Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra'da kullanılan 1 inçlik Sony IMAX989 birincil sensörü koruyacak ve dörtlü bir kamera tasarımıyla karşımıza çıkacak. Geriye kalan sensörlerin detayları henüz bilinmiyor olsa da, Xiaomi 13 Ultra’da yer alacak tüm kameraların, PDAF (lazer otomatik odaklama) ve bir dToF (derinlik algılama) sensörlerine sahip olacağı belirtiliyor.

    Xiaomi 13 Ultra'nın işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alması bekleniyor. Bunun dışında modelin şarj konusunda da kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz. Digital Chat Station’a göre yeni akıllı telefon, 200W hızlı şarjı destekleyecek. Böylece yalnızca 8 dakikada tam şarj imkanı sunacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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