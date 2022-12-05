Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu!

Xiaomi 13 Ultra dört farklı sensörle geliyor
Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra'da kullanılan 1 inçlik Sony IMAX989 birincil sensörü koruyacak ve dörtlü bir kamera tasarımıyla karşımıza çıkacak. Geriye kalan sensörlerin detayları henüz bilinmiyor olsa da, Xiaomi 13 Ultra’da yer alacak tüm kameraların, PDAF (lazer otomatik odaklama) ve bir dToF (derinlik algılama) sensörlerine sahip olacağı belirtiliyor.
Xiaomi 13 Ultra'nın işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alması bekleniyor. Bunun dışında modelin şarj konusunda da kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebiliriz. Digital Chat Station’a göre yeni akıllı telefon, 200W hızlı şarjı destekleyecek. Böylece yalnızca 8 dakikada tam şarj imkanı sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım