Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra, bir günde iki güncelleme aldı: İşte detaylar

    Kamerasıyla öne çıkan Xiaomi 13 Ultra modeli geçtiğimiz günlerde resmî olarak tanıtıldı. Telefon, kısa bir süre sonra iki önemli yazılım güncellemesi aldı.      
    1
    xiaomi 13 ultra kamera güncellemesi aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Ultra, 18 Nisan’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan bir dizi yeni Xiaomi ürününden biriydi. Telefonun aldığı ilk yazılım güncellemesi kamerada iyileştirmeler sunuyor. İşte MIUI 14 OTA güncellemelerinin detayları:

    Tanıtım etkinliğinden sonra yayınlanan güncelleme, telefonun zaten etkileyici olan kamera performansını artırmaya odaklanıyor. Kamera optimizasyonu, sokak çekim modunun varsayılan yakınlaştırma oranı ve aynı mod için sabit odak mesafesi ayarlamalarını içeriyor. 6.5GB boyutlu MIUI 14.0.7.0 güncellemesi, Google güvenlik yaması da içeriyor.

    Ardından yayınlanan ikinci güncelleme olan MIUI 14.0.8.0, ufak boyutlu ancak Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini, sistemi daha kararlı hale getirdiğini, genel çekim kalitesini iyileştirdiğini söylüyor ve şiddetle öneriyor.

    Son iki güncelleme de Xiaomi 13 Ultra’nın kamera kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Xiaomi, kullanıcıların cihazlarını satın alır almaz internete bağlamaları konusunda uyarıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    emrahmt 4 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 9 saat önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 9 saat önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telif hakkı olmayan kitaplar diablo tarzı oyunlar metin2 ninja epson mu canon mu çakma ayakkabı nereden alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız