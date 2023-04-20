Xiaomi 13 Ultra, bir günde iki güncelleme aldı: İşte detaylar

Tanıtım etkinliğinden sonra yayınlanan güncelleme, telefonun zaten etkileyici olan kamera performansını artırmaya odaklanıyor. Kamera optimizasyonu, sokak çekim modunun varsayılan yakınlaştırma oranı ve aynı mod için sabit odak mesafesi ayarlamalarını içeriyor. 6.5GB boyutlu MIUI 14.0.7.0 güncellemesi, Google güvenlik yaması da içeriyor.
Ardından yayınlanan ikinci güncelleme olan MIUI 14.0.8.0, ufak boyutlu ancak Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini, sistemi daha kararlı hale getirdiğini, genel çekim kalitesini iyileştirdiğini söylüyor ve şiddetle öneriyor.
Son iki güncelleme de Xiaomi 13 Ultra’nın kamera kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Xiaomi, kullanıcıların cihazlarını satın alır almaz internete bağlamaları konusunda uyarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)