Xiaomi 13 Ultra'nın periskop kamerası herkesi şok edecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda konsept bir Xiaomi 12S Ultra amiral gemisine değiştirilebilir lens uygulayarak telefon dünyasına sürpriz yapan Xiaomi, yenilikçi bir periskop kamera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi 13 Ultra neler sunacak?

Orijinal Xiaomi 12S Ultra amiral gemisinde ilk kez 1 inç tipinde Sony IMX989 sensör kullanan Xiaomi, devam modelinde de sürpriz yapacak. Kaynaklar yenilikçi bir periskop kameranın kullanılacağını belirtiyor.

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İddialarda yeni periskop kameranın kullanıcıyı adeta şok edeceği dile getirilmiş. Yani bugüne kadar gördüğümüz periskop lens tasarımlarını geride bırakacak bir teknoloji hazırlanıyor. Periskop kamera bilindiği üzere prizmalardan yararlanıyor ve odak uzunluğunu arttırıyor. Ayrıca yatay yerleştirildiği için yerden de tasarruf ediyor. İlk periskop kamera 2017 yılında Oppo tarafından tanıtılmıştı.

Kaynak son 2 yıldır yüksek yakınlaştırma konusunda Samsung’un lider olduğunu ancak bu avantajı sayesinde 3 nesildir donanımı değiştirmeden kullanmayı tercih ettiğini belirtiyor. Xiaomi 13 Ultra ise buna bir son verecek. Henüz periskop kameranın yetenekleri bilinmiyor ancak Xiaomi 13 Ultra modelinin 1TB UFS 4.0 depolama ve 16GB LPDDR5X RAM barındıracağı iddia ediliyor.

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