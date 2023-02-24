Xiaomi 13 Ultra'nın cam ve seramik versiyonları olmayacak

Xiaomi 13 Ultra ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mobil cihazlara yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, amiral gemisinin sadece eko-deri malzemeden yapılmış dört farklı renkte (siyah, beyaz, yeşil ve turuncu) arka panelle sunulacağını açıkladı.
Akıtarılan bilgilere göre akıllı telefonun seramik veya cam arka panele sahip versiyonları olmayacak. Şirketin maliyeti kısmak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Zira Xiaomi 13 Ultra'nın gövdesi tümseğe benzer bombeli bir forma sahip. Bu tasarımda üst sınıf cam ve seramik malzeme kullanmak maliyeti önemli ölçüde artıracaktı.
Nisan ayında gelebilir
Nisan ayında piyasaya sürüleceği söylenen Xiaomi 13 Ultra'nın 1.500 dolar gibi biri fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Ayrıca cihazın 12/16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB/1 TB UFS 4.0 depolama konfigürasyonlarında sunulacağına yönelik bilgiler de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.