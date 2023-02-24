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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra'nın cam ve seramik versiyonları olmayacak

    Üst düzey akıllı telefonlarda genellikle metal, cam ve seramik gibi birinci sınıf malzemeler kullanılır. Ancak yakında çıkış yapacak Xiaomi 13 Ultra sadece eko-deri arka panelle sunulacak.
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    Xiaomi 13 Ultra'nın cam ve seramik versiyonları olmayacak Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 Ultra ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mobil cihazlara yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, amiral gemisinin sadece eko-deri malzemeden yapılmış dört farklı renkte (siyah, beyaz, yeşil ve turuncu) arka panelle sunulacağını açıkladı.

    Akıtarılan bilgilere göre akıllı telefonun seramik veya cam arka panele sahip versiyonları olmayacak. Şirketin maliyeti kısmak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Zira Xiaomi 13 Ultra'nın gövdesi tümseğe benzer bombeli bir forma sahip. Bu tasarımda üst sınıf cam ve seramik malzeme kullanmak maliyeti önemli ölçüde artıracaktı.

    Xiaomi 13 Ultra'nın cam ve seramik versiyonları olmayacak Tam Boyutta Gör

    Nisan ayında gelebilir

    Nisan ayında piyasaya sürüleceği söylenen Xiaomi 13 Ultra'nın 1.500 dolar gibi biri fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Ayrıca cihazın 12/16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB/1 TB UFS 4.0 depolama konfigürasyonlarında sunulacağına yönelik bilgiler de var. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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