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    Xiaomi 13T Pro doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 13 Pro sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Peki amiral gemisi katili telefon neler sunacak? İşte detaylar...
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    Xiaomi 13T Pro doğrulandı: İşte beklenen özellikle Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 13T ve 13T Pro modelleri için çalışmalara başladı. Bu bağlamda her iki telefonun, Redmi K60 ve K60 Ultra olarak küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Son olarak Xiaomi 13T Pro, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladi. Peki neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı

    Bilmeyenler için Xiaomi 13T serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki daha önce Xiaomi 13T'nin bazı özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Bugünse Xiaomi 13T Pro, ''23078PND5G'' model numarasıyla NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

    Bu noktada daha önceki sızıntılar Xiaomi 13T ve 13T için Ekim ayına işaret ediyordu. NBTC sertifikası ise her iki cihazın çok yakında vitrine çıkacağını doğruluyor. 

    Xiaomi 13T Pro neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Xiaomi 13T Pro veya diğer adıyla Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Kutusundan ise 120W hızlı sarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çikacak. Ayrıca amiral gemisi katili cihazın 512GB depolama ve 12GB RAM ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200 Plus platformundan güç alması bekleniyor.

    Bu bağlamda Xiaomi 13T Pro'nun amiral gemisi rekabetine iddalı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Cihazın kamera detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Leica iş birliğinin devam etmesi muhtemel görünüyor. 

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