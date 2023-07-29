Xiaomi 13T Pro doğrulandı: İşte beklenen özellikler

Xiaomi 13T Pro için geri sayım başladı
Bilmeyenler için Xiaomi 13T serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki daha önce Xiaomi 13T'nin bazı özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Bugünse Xiaomi 13T Pro, ''23078PND5G'' model numarasıyla NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülendi.
Bu noktada daha önceki sızıntılar Xiaomi 13T ve 13T için Ekim ayına işaret ediyordu. NBTC sertifikası ise her iki cihazın çok yakında vitrine çıkacağını doğruluyor.
Xiaomi 13T Pro neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Xiaomi 13T Pro veya diğer adıyla Redmi K60 Ultra, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Kutusundan ise 120W hızlı sarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çikacak. Ayrıca amiral gemisi katili cihazın 512GB depolama ve 12GB RAM ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9200 Plus platformundan güç alması bekleniyor.
Bu bağlamda Xiaomi 13T Pro'nun amiral gemisi rekabetine iddalı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Cihazın kamera detayları ise henüz paylaşılmadı. Ancak Leica iş birliğinin devam etmesi muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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