Xiaomi 13T serisinin özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2023’ün ikinci yarısında yeni üst seviye akıllı telefonları Xiaomi 13T ve 13T Pro’yu tanıtacak. İşte Xiaomi 13T serisinin özellikleri:

Xiaomi'den bir modele daha Android 13 müjdesi! 1 gün önce eklendi

Xiaomi 13T ve 13T Pro özellikleri

Xiaomi 13T ve 13T Pro, 144Hz yenileme hızı sunan CrystalRes AMOLED ekrana sahip olacak. Her iki telefon da 4nm işlemciden güç alacak ancak Pro modelinde daha iyi bir işlemci olabileceği söyleniyor.

13T modeli, 8GB RAM 256GB dahili depolama alanı sunacak. 13T Pro modeli ise 12GB RAM 512GB depolama alanı sunacak. MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle gelecek telefonlar, Leica imzalı kameralar taşıyacak ancak kamera özellikleri henüz bilinmiyor. İki telefon da 5000 mAh bataryadan güç alacak ancak Pro modeli daha hızlı (67W’a 120W) şarj edecek.

Xiaomi 13T ve 13T Pro fiyatı

Siyah renkle gelecek Xiaomi 13T’nin fiyatı 600 pound olacak. Yeşil renkle gelecek 13T Pro’nun fiyatı ise; 800 pound olacak. Xiaomi 13T serisi küresel pazarda 1 Eylül’de duyurulabilir.

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