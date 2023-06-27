Xiaomi 13T serisinin özellikleri sızdırıldı

Xiaomi 13T ve 13T Pro özellikleri
Xiaomi 13T ve 13T Pro, 144Hz yenileme hızı sunan CrystalRes AMOLED ekrana sahip olacak. Her iki telefon da 4nm işlemciden güç alacak ancak Pro modelinde daha iyi bir işlemci olabileceği söyleniyor.
13T modeli, 8GB RAM 256GB dahili depolama alanı sunacak. 13T Pro modeli ise 12GB RAM 512GB depolama alanı sunacak. MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle gelecek telefonlar, Leica imzalı kameralar taşıyacak ancak kamera özellikleri henüz bilinmiyor. İki telefon da 5000 mAh bataryadan güç alacak ancak Pro modeli daha hızlı (67W’a 120W) şarj edecek.
Xiaomi 13T ve 13T Pro fiyatı
Siyah renkle gelecek Xiaomi 13T’nin fiyatı 600 pound olacak. Yeşil renkle gelecek 13T Pro’nun fiyatı ise; 800 pound olacak. Xiaomi 13T serisi küresel pazarda 1 Eylül’de duyurulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D