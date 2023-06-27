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    Xiaomi 13T serisinin özellikleri sızdırıldı

    Xiaomi'nin küresel pazarda sunacağı yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 13T ve 13T Pro olacak. Xiaomi 12T serisinin yerini alacak telefonların teknik özellikleri sızdırıldı.
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    Xiaomi 13T ve 13T Pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2023’ün ikinci yarısında yeni üst seviye akıllı telefonları Xiaomi 13T ve 13T Pro’yu tanıtacak. İşte Xiaomi 13T serisinin özellikleri:

    Xiaomi 13T ve 13T Pro özellikleri

    Xiaomi 13T ve 13T Pro, 144Hz yenileme hızı sunan CrystalRes AMOLED ekrana sahip olacak. Her iki telefon da 4nm işlemciden güç alacak ancak Pro modelinde daha iyi bir işlemci olabileceği söyleniyor.

    13T modeli, 8GB RAM 256GB dahili depolama alanı sunacak. 13T Pro modeli ise 12GB RAM 512GB depolama alanı sunacak. MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle gelecek telefonlar, Leica imzalı kameralar taşıyacak ancak kamera özellikleri henüz bilinmiyor. İki telefon da 5000 mAh bataryadan güç alacak ancak Pro modeli daha hızlı (67W’a 120W) şarj edecek.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro fiyatı

    Siyah renkle gelecek Xiaomi 13T’nin fiyatı 600 pound olacak. Yeşil renkle gelecek 13T Pro’nun fiyatı ise; 800 pound olacak. Xiaomi 13T serisi küresel pazarda 1 Eylül’de duyurulabilir.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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