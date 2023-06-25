Xiaomi'den bir modele daha Android 13 müjdesi: Redmi Note 12 5G için hazır

Tam Boyutta Gör Android 14 için hazırlıklara başlayan Xiaomi, bir önceki Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Şimdi de Çinli üretici, geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya çıkan Redmi Note 12 5G için Android 13 tabanlı MIUI 14 çalışmalarını tamamladı.

Redmi Note 12 5G için MIUI 14 hazır

Bilmeyenler için Redmi Note 12 5G, 120Hz ve FullHD+ çözünürlük sunan 6.67 inç boyutlarında AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 1080 işlemci, 5000mAh pil kapasitesi ve Android 12 sürümü ile karşımıza çıktı. Bu noktada kısa süre önce MIUI 13,5 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında Android 13 tabanlı MIUI 14'e kavuşacak.

Bildirilenlere göre Xiaomi, Redmi Note 12 5G için Android 13 tabanlı MIUI sürümünün testlerini tamamladı. An itibarıyla Hindistan pazarında erişime açılan yeni güncelleme, Redmi Note 12 5G için ''MIUI-V14.0.2.0.TMQINXM'' sürüm numarasıyla geliyor. Ayrıca Haziran 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bu aşamada kademeli olarak dağıtılan güncellemenin çok yakında ülkemiz ve küresel pazara adım atacağını söyleyebiliriz.

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Android 13 tabanlı MIUI 14, yeni arayüz iyileştirmelerine ek olarak bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Hatırlamak gerekirse Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilecek. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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