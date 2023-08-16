Xiaomi 13T ve 13T Pro yakında geliyor: Sertifika kayıtları ortaya çıktı

2306EPN60G ve 23078PND5G model numaraları ile listenen cihazlarda 5G bağlantısı, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3, temassız ödemeler için NFC modülü ve uzaktan kumanda işlevleri için bir kızılötesi sensör mevcut. Yani bağlantı seçenekleri eksiksiz diyebiliriz.
Pro ve standart model neler sunacak?
Pro varyantı için konuşulanlar arasında 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran, Dimensity 9200 Plus yonga seti, 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı, 50 megapiksel ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil var.
Xiaomi henüz resmi lansman tarihini açıklamadı ancak daha önce Xiaomi 13T serisinin 1 Eylül'de Avrupa'da piyasaya sürüleceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.