Xiaomi 13T ve 13T Pro yakında geliyor: Sertifika kayıtları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun resmi lansmanı yaklaşıyor. Hal böyle olunca sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Yeni akıllı telefonlar son olarak TDRA sertifikasyon kurumunun veritabanında ortaya çıktı. Bu da piyasaya sürülmeye hazır olduklarını gösteriyor.

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2306EPN60G ve 23078PND5G model numaraları ile listenen cihazlarda 5G bağlantısı, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3, temassız ödemeler için NFC modülü ve uzaktan kumanda işlevleri için bir kızılötesi sensör mevcut. Yani bağlantı seçenekleri eksiksiz diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bu arada Xaomi 13T Pro geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan Redmi K60 Ultra'nın global versiyonu olarak piyasaya sürülebilir. Çin'den sızan veriler ve akıllı telefonun hali hazırda aldığı çeşitli sertifikalar da bu bilgiyi destekliyor.

Pro ve standart model neler sunacak?

Pro varyantı için konuşulanlar arasında 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran, Dimensity 9200 Plus yonga seti, 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı, 50 megapiksel ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil var.

Tam Boyutta Gör Öte yandan, Xiaomi 13T de aynı yonga setini kullanabilir veya Snapdragon 7 Plus Gen 2 ile karşımıza çıkabilir. Bu cihazın 67W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca Pro'daki 12 GB RAM yerine 8 GB RAM + 256 GB varyantı ile sunulacağı da gelen haberler arasında.

Xiaomi henüz resmi lansman tarihini açıklamadı ancak daha önce Xiaomi 13T serisinin 1 Eylül'de Avrupa'da piyasaya sürüleceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

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