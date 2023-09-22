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    Xiaomi 14 artık resmi: Bir özelliği daha belli oldu

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Bugün Xiaomi 14, Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte detaylar
    Xiaomi 14 artık resmi: Bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 14 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra'dan oluşacak seri hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi 14, Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. 

    Xiaomi 14 ve 14 Pro artık resmi

    Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım etkinliğinin hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Ekim ila Kasım ayına işaret edilirken, ilk etapta Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri vitrine çıkacak. Bugün ise Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülenen Xiaomi 14'ün, ''23127PN0CC'' model numarası ve 90W şarj desteğine sahip olacağı doğrulandı.

    Bilmeyenler için hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 12, 67W şarj hızları ile tanıtıldı. Xiaomi 13 Pro ve 12 Pro'da ise bu hızlar 120W'a ulaşıyordu. Dolayısıyla Xiaomi 14'ün 90W ile kayda değer bir yükseliş sunacağını söylemek doğru olur. Ailede yer alacak diğer modellerin detayları ise henüz netleşmedi. Ancak yakın zamanda bu konuda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Peki Xiaomi 14 serisi neler sunacak? Akıllı telefon hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlar, ultra ince ekran çerçeveleri, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 1./28 inç boyutlarında 50MP ana kamera sensörü ve 90W şarj destekli 4.820 mAh pil paketine (Xiaomi 14) işaret ediyor. Xiaomi 14 Pro'da ise, kuvvetle muhtemel 120W ve 5.000mAh pil paketine yer verilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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