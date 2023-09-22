Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 14 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra'dan oluşacak seri hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi 14, Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

Xiaomi 14 ve 14 Pro artık resmi

Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım etkinliğinin hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Ekim ila Kasım ayına işaret edilirken, ilk etapta Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri vitrine çıkacak. Bugün ise Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülenen Xiaomi 14'ün, ''23127PN0CC'' model numarası ve 90W şarj desteğine sahip olacağı doğrulandı.

Bilmeyenler için hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 12, 67W şarj hızları ile tanıtıldı. Xiaomi 13 Pro ve 12 Pro'da ise bu hızlar 120W'a ulaşıyordu. Dolayısıyla Xiaomi 14'ün 90W ile kayda değer bir yükseliş sunacağını söylemek doğru olur. Ailede yer alacak diğer modellerin detayları ise henüz netleşmedi. Ancak yakın zamanda bu konuda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Peki Xiaomi 14 serisi neler sunacak? Akıllı telefon hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlar, ultra ince ekran çerçeveleri, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 1./28 inç boyutlarında 50MP ana kamera sensörü ve 90W şarj destekli 4.820 mAh pil paketine (Xiaomi 14) işaret ediyor. Xiaomi 14 Pro'da ise, kuvvetle muhtemel 120W ve 5.000mAh pil paketine yer verilecek.

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Xiaomi 14 artık resmi: Bir özelliği daha belli oldu