Xiaomi 14 artık resmi: Bir özelliği daha belli oldu

Xiaomi 14 ve 14 Pro artık resmi
Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinin, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım etkinliğinin hemen ardından tanıtılması bekleniyor. Bu noktada Ekim ila Kasım ayına işaret edilirken, ilk etapta Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri vitrine çıkacak. Bugün ise Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüntülenen Xiaomi 14'ün, ''23127PN0CC'' model numarası ve 90W şarj desteğine sahip olacağı doğrulandı.
Bilmeyenler için hem Xiaomi 13 hem de Xiaomi 12, 67W şarj hızları ile tanıtıldı. Xiaomi 13 Pro ve 12 Pro'da ise bu hızlar 120W'a ulaşıyordu. Dolayısıyla Xiaomi 14'ün 90W ile kayda değer bir yükseliş sunacağını söylemek doğru olur. Ailede yer alacak diğer modellerin detayları ise henüz netleşmedi. Ancak yakın zamanda bu konuda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.
Peki Xiaomi 14 serisi neler sunacak? Akıllı telefon hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak mevcut raporlar, ultra ince ekran çerçeveleri, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 1./28 inç boyutlarında 50MP ana kamera sensörü ve 90W şarj destekli 4.820 mAh pil paketine (Xiaomi 14) işaret ediyor. Xiaomi 14 Pro'da ise, kuvvetle muhtemel 120W ve 5.000mAh pil paketine yer verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.