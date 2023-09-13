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    Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Yakında geliyor

    Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro için tarih verildi. Yeni nesil telefonlar bekleneden daha erken tanıtılabilir. İşte detaylar...
    Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihi belli oldu! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, Aralık 2022'de tanıtılan Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu noktada Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinden oluşacak Xiaomi 14 serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak MIUI 15 yazılım kodlarında Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihine ilişkin önemli bir detay keşfedildi.

    Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun tanıtım tarihi

    Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI 14,5 güncellemesinin ardından odağını Android 14 tabanlı MIUI 15'e çevirdi. Bugün ise yeni güncellemenin sürüm notlarında şaşırtıcı bir detay keşfedildi. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Kasım ayının ilk haftasında tanıtılacak. Ancak bu tarihin Çin pazarını konu aldığını belirtmekte fayda var. 

    Ayrıca Xiaomiui, her iki cihaz için en son dahili sürüm numaralarının ''MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM'' ve ''MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM'' olduğunu belirtti. Bu da Xiaomi 14 serisi için geliştirilme aşamasının artık tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor.

    Bildiğiniz üzere daha önceki sızıntılar da Xiaomi 14 serisi için benzer bir tarihe işaret etmişti. Öyle ki her iki cihazın 11 Kasım tarihli Double Eleven satış etkinliğinden (Çin'de Bekarlar Günü olarak da bilinen bir alışveriş etkinliği) önce piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Bu nedenle sızıntının doğruluk payı taşıdığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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