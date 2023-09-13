Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Yakında geliyor

Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun tanıtım tarihi
Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI 14,5 güncellemesinin ardından odağını Android 14 tabanlı MIUI 15'e çevirdi. Bugün ise yeni güncellemenin sürüm notlarında şaşırtıcı bir detay keşfedildi. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Kasım ayının ilk haftasında tanıtılacak. Ancak bu tarihin Çin pazarını konu aldığını belirtmekte fayda var.
Ayrıca Xiaomiui, her iki cihaz için en son dahili sürüm numaralarının ''MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM'' ve ''MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM'' olduğunu belirtti. Bu da Xiaomi 14 serisi için geliştirilme aşamasının artık tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor.
Bildiğiniz üzere daha önceki sızıntılar da Xiaomi 14 serisi için benzer bir tarihe işaret etmişti. Öyle ki her iki cihazın 11 Kasım tarihli Double Eleven satış etkinliğinden (Çin'de Bekarlar Günü olarak da bilinen bir alışveriş etkinliği) önce piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Bu nedenle sızıntının doğruluk payı taşıdığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.