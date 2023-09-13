Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, Aralık 2022'de tanıtılan Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu noktada Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinden oluşacak Xiaomi 14 serisi hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak MIUI 15 yazılım kodlarında Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihine ilişkin önemli bir detay keşfedildi.

Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun tanıtım tarihi

Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI 14,5 güncellemesinin ardından odağını Android 14 tabanlı MIUI 15'e çevirdi. Bugün ise yeni güncellemenin sürüm notlarında şaşırtıcı bir detay keşfedildi. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Kasım ayının ilk haftasında tanıtılacak. Ancak bu tarihin Çin pazarını konu aldığını belirtmekte fayda var.

Ayrıca Xiaomiui, her iki cihaz için en son dahili sürüm numaralarının ''MIUI-V15.0.0.1.UNCEUXM'' ve ''MIUI-V15.0.0.1.UNBEUXM'' olduğunu belirtti. Bu da Xiaomi 14 serisi için geliştirilme aşamasının artık tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor.

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Bildiğiniz üzere daha önceki sızıntılar da Xiaomi 14 serisi için benzer bir tarihe işaret etmişti. Öyle ki her iki cihazın 11 Kasım tarihli Double Eleven satış etkinliğinden (Çin'de Bekarlar Günü olarak da bilinen bir alışveriş etkinliği) önce piyasaya çıkacağı belirtilmişti. Bu nedenle sızıntının doğruluk payı taşıdığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlar hakkında daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi 14 serisinin tanıtım tarihi belli oldu! Yakında geliyor