Xiaomi Mix Fold 4’ün kilit özellikleri ortaya çıktı

Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, 100W hızlı şarj ve dahası
Mix Fold 4, selefine kıyasla katlanabilir ekranında daha hafif bir kırışıklığa, iki yönlü uydu iletişimi desteğine, muhtemelen suya dayanıklılık için bir IP derecelendirmesine, özel bir x ekseni doğrusal titreşim motoruna ve 220g ile 240g arasında bir ağırlığa sahip olacak. Aynı zamanda menteşe sisteminin de güçlendirildiği belirtiliyor.
Özellikler tarafında ise Mix Fold 4’ün 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bu özelliklerin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile destekleneceği söylenirken 5000mAh veya daha yüksek pil kapasitesiyle 100W hızlı şarj sunulacağı aktarılıyor. Kameralar tarafındaki tüm ayrıntılar belli değil anacak ana sensörün 50 MP olacağı ve yeni bir periskop lensin kullanılacağı söyleniyor. Kamera sisteminde bir kez daha Leica imzasını göreceğiz.
Xiaomi'nin son iki Mix Fold serisi akıllı telefonu ağustos ayında piyasaya sürülmüştü, dolayısıyla Mix Fold 4’ün de benzer bir tarihte piyasaya sürülmesi oldukça olası görünüyor. Şimdilik mevcut bilgiler bunlar olsa da katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabetin genel olarak 2024’te şiddetlendiğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.