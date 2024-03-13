Tam Boyutta Gör Xiaomi geçtiğimiz ağustos ayında katlanabilir Mix Fold 3'ü piyasaya sürdü ve şimdi de muhtemelen yaz aylarında piyasaya sürülecek olan Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar, cihaz hakkında yonga seti ve kamera yapılandırması gibi bazı önemli ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi ise Xiaomi’nin üst seviye katlanabilir cihazı için daha fazla ayrıntı netleşmiş durumda.

Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, 100W hızlı şarj ve dahası

Mix Fold 4, selefine kıyasla katlanabilir ekranında daha hafif bir kırışıklığa, iki yönlü uydu iletişimi desteğine, muhtemelen suya dayanıklılık için bir IP derecelendirmesine, özel bir x ekseni doğrusal titreşim motoruna ve 220g ile 240g arasında bir ağırlığa sahip olacak. Aynı zamanda menteşe sisteminin de güçlendirildiği belirtiliyor.

Özellikler tarafında ise Mix Fold 4’ün 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bu özelliklerin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile destekleneceği söylenirken 5000mAh veya daha yüksek pil kapasitesiyle 100W hızlı şarj sunulacağı aktarılıyor. Kameralar tarafındaki tüm ayrıntılar belli değil anacak ana sensörün 50 MP olacağı ve yeni bir periskop lensin kullanılacağı söyleniyor. Kamera sisteminde bir kez daha Leica imzasını göreceğiz.

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Xiaomi'nin son iki Mix Fold serisi akıllı telefonu ağustos ayında piyasaya sürülmüştü, dolayısıyla Mix Fold 4’ün de benzer bir tarihte piyasaya sürülmesi oldukça olası görünüyor. Şimdilik mevcut bilgiler bunlar olsa da katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabetin genel olarak 2024’te şiddetlendiğini göreceğiz.

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Xiaomi Mix Fold 4’ün kilit özellikleri ortaya çıktı