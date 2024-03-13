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    Xiaomi Mix Fold 4’ün kilit özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon serisine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Firmanın bir süredir üstünde çalıştığı bilinen Xiaomi Mix Fold 4 için yeni bilgiler ortaya çıktı.
    Xiaomi Mix Fold 4’ün kilit özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçtiğimiz ağustos ayında katlanabilir Mix Fold 3'ü piyasaya sürdü ve şimdi de muhtemelen yaz aylarında piyasaya sürülecek olan Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar, cihaz hakkında yonga seti ve kamera yapılandırması gibi bazı önemli ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi ise Xiaomi’nin üst seviye katlanabilir cihazı için daha fazla ayrıntı netleşmiş durumda.

    Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM, 100W hızlı şarj ve dahası

    Mix Fold 4, selefine kıyasla katlanabilir ekranında daha hafif bir kırışıklığa, iki yönlü uydu iletişimi desteğine, muhtemelen suya dayanıklılık için bir IP derecelendirmesine, özel bir x ekseni doğrusal titreşim motoruna ve 220g ile 240g arasında bir ağırlığa sahip olacak. Aynı zamanda menteşe sisteminin de güçlendirildiği belirtiliyor.

    Özellikler tarafında ise Mix Fold 4’ün 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bu özelliklerin Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile destekleneceği söylenirken 5000mAh veya daha yüksek pil kapasitesiyle 100W hızlı şarj sunulacağı aktarılıyor. Kameralar tarafındaki tüm ayrıntılar belli değil anacak ana sensörün 50 MP olacağı ve yeni bir periskop lensin kullanılacağı söyleniyor. Kamera sisteminde bir kez daha Leica imzasını göreceğiz.

    Xiaomi'nin son iki Mix Fold serisi akıllı telefonu ağustos ayında piyasaya sürülmüştü, dolayısıyla Mix Fold 4’ün de benzer bir tarihte piyasaya sürülmesi oldukça olası görünüyor. Şimdilik mevcut bilgiler bunlar olsa da katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabetin genel olarak 2024’te şiddetlendiğini göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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