Xiaomi 14'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni üst seviye Xiaomi 14 serisi telefonlarını bu ayın sonlarında Çin’de tanıtması bekleniyordu. CAD tabanlı görsellerle Xiaomi 14 Pro’nun tasarımına ilişkin detaylar gün yüzüne çıkarken, Çin’in popüler sosyal ağ platformunda Xiaomi 14’ün tüm özellikleri ve fiyatlandırma bilgisi ortaya çıktı. Xiaomi 14 özellikleri ile neler sunacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm bilinenler:

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Xiaomi 14 fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi 14, 27 Ekim’de tanıtılacak ve 31 Ekim’de satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi 14 fiyatı şu şekilde:

12GB RAM + 256GB depolama: 547 dolar

12GB RAM + 512GB depolama: 588 dolar

16GB RAM + 512GB depolama: 629 dolar

16GB RAM + 1TB depolama: 684 dolar

Xiaomi 14, Leica marka üç sensörü barındıran büyük kare kamera modülüne sahip olacak. 50MP ultra geniş, 50MP telefoto lens ve 50MP OV50H 1/1.28” ana kamera, telefonun arka kamera sistemini oluşturacak.

Xiaomi 14, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2800 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ desteği sunan 6.44 inç C8 OLED 12 bit ekrana sahip olacak. Çift stereo hoparlör, IP68 sertifikalı gövde, IR Blaster ile donatılan telefon, 12GB RAM (LPDDR 5x) 1TB’a kadar depolama alanı (UFS 4.0) sunacak. Qualcomm’un henüz duyurmadığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek telefon, büyük VC sıvı soğutma sistemine sahip olacak. Telefonun 4600 mAh bataryası 90w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz şarjı destekleyecek.

Xiaomi 14 özellikleri

Ekran : 6.44 inç, 1.5K, 120Hz, 2800 nit, AMOLED

: 6.44 inç, 1.5K, 120Hz, 2800 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP geniş + 50MP telefoto + 50MP ultra geniş

: 50MP geniş + 50MP telefoto + 50MP ultra geniş Ön kamera : 50MP

: 50MP Batarya : 4600 mAh

: 4600 mAh İşletim sistemi: Android 14, MIUI 14

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Xiaomi 14 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı