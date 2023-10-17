Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu Xiaomi 14 hakkında her şey sızdırıldı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili yeni Xiaomi 14 modelinin özellikleri, fiyatı ve ne zaman çıkacağı belli oldu.
    xiaomi 14 özellikleri ve fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni üst seviye Xiaomi 14 serisi telefonlarını bu ayın sonlarında Çin’de tanıtması bekleniyordu. CAD tabanlı görsellerle Xiaomi 14 Pro’nun tasarımına ilişkin detaylar gün yüzüne çıkarken, Çin’in popüler sosyal ağ platformunda Xiaomi 14’ün tüm özellikleri ve fiyatlandırma bilgisi ortaya çıktı. Xiaomi 14 özellikleri ile neler sunacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm bilinenler:

    Xiaomi 14 fiyatı ve çıkış tarihi

    Xiaomi 14, 27 Ekim’de tanıtılacak ve 31 Ekim’de satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi 14 fiyatı şu şekilde:

    • 12GB RAM + 256GB depolama: 547 dolar
    • 12GB RAM + 512GB depolama: 588 dolar
    • 16GB RAM + 512GB depolama: 629 dolar
    • 16GB RAM + 1TB depolama: 684 dolar

    Xiaomi 14, Leica marka üç sensörü barındıran büyük kare kamera modülüne sahip olacak. 50MP ultra geniş, 50MP telefoto lens ve 50MP OV50H 1/1.28” ana kamera, telefonun arka kamera sistemini oluşturacak.

    Xiaomi 14, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2800 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ desteği sunan 6.44 inç C8 OLED 12 bit ekrana sahip olacak. Çift stereo hoparlör, IP68 sertifikalı gövde, IR Blaster ile donatılan telefon, 12GB RAM (LPDDR 5x) 1TB’a kadar depolama alanı (UFS 4.0) sunacak. Qualcomm’un henüz duyurmadığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek telefon, büyük VC sıvı soğutma sistemine sahip olacak. Telefonun 4600 mAh bataryası 90w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz şarjı destekleyecek.

    Xiaomi 14 özellikleri

    • Ekran: 6.44 inç, 1.5K, 120Hz, 2800 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek:  12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Arka kamera: 50MP geniş + 50MP telefoto + 50MP ultra geniş
    • Ön kamera: 50MP
    • Batarya: 4600 mAh
    • İşletim sistemi: Android 14, MIUI 14
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    reklam izleyerek para kazanma yalanı psikoloji okumak pişmanlık mı parmakta kendiliğinden oluşan kesikler ankara tren garından aşti"ye nasıl gidilir kitapisler güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A04S
    SAMSUNG GALAXY A04S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız