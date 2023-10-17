Xiaomi 14'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

Xiaomi 14 fiyatı ve çıkış tarihi
Xiaomi 14, 27 Ekim’de tanıtılacak ve 31 Ekim’de satışa sunulacak. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi 14 fiyatı şu şekilde:
- 12GB RAM + 256GB depolama: 547 dolar
- 12GB RAM + 512GB depolama: 588 dolar
- 16GB RAM + 512GB depolama: 629 dolar
- 16GB RAM + 1TB depolama: 684 dolar
Xiaomi 14, Leica marka üç sensörü barındıran büyük kare kamera modülüne sahip olacak. 50MP ultra geniş, 50MP telefoto lens ve 50MP OV50H 1/1.28” ana kamera, telefonun arka kamera sistemini oluşturacak.
Xiaomi 14, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2800 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ desteği sunan 6.44 inç C8 OLED 12 bit ekrana sahip olacak. Çift stereo hoparlör, IP68 sertifikalı gövde, IR Blaster ile donatılan telefon, 12GB RAM (LPDDR 5x) 1TB’a kadar depolama alanı (UFS 4.0) sunacak. Qualcomm’un henüz duyurmadığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek telefon, büyük VC sıvı soğutma sistemine sahip olacak. Telefonun 4600 mAh bataryası 90w kablolu, 50w kablosuz, 10w ters kablosuz şarjı destekleyecek.
Xiaomi 14 özellikleri
- Ekran: 6.44 inç, 1.5K, 120Hz, 2800 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP geniş + 50MP telefoto + 50MP ultra geniş
- Ön kamera: 50MP
- Batarya: 4600 mAh
- İşletim sistemi: Android 14, MIUI 14
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.