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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 satış rekoru kırdı: 10 günde 1.44 milyon adet!

    2023'ün en iyi Android telefonları arasında gösterilen Xiaomi 14 serisi, 10 günde 1.44 milyon adet sattı. Xiaomi 14, kısa sürede markanın en çok satan amiral gemisi modeli oldu.
    Xiaomi 14 Pro satış rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Pro, piyasaya sürülmesinden bu yana büyük başarı elde etti, rekor satışlara ulaştı ve Çin’de en çok ilgi gören Android telefon oldu. Xiaomi, satışların ilk günü olan 31 Ekim - 10 Kasım arasında 1.44 milyon adet Xiaomi 14 serisi akıllı telefon satmayı başardı. Xiaomi’nin amiral gemisi telefonları arasında en çok satan model oldu.

    Xiaomi, pazar payını büyütüyor

    Xiaomi, Çin’de akıllı telefon pazarında her ay büyüme kaydeden tek Çinli üretici. Şirketi aylık büyümesi yüzde 8.9’a kadar yükseldi. Çin’de Xiaomi’den sonra pazar payı en yüksek iki marka; Huawei ve Honor. Ancak, Huawei’nin pazar payı %14’ten %13’e, Honor’un da %13.2’den %12.8’e düştü.

    Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi 14, 548 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıktı. Xiaomi 14 Pro’nun fiyatı 685 dolardan başlıyor. 16GB RAM 1TB depolama alanı sunan Xiaomi 14 titanyum modelin fiyatı ise 891 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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