Xiaomi 14 satış rekoru kırdı: 10 günde 1.44 milyon adet!

Xiaomi, pazar payını büyütüyor
Xiaomi, Çin’de akıllı telefon pazarında her ay büyüme kaydeden tek Çinli üretici. Şirketi aylık büyümesi yüzde 8.9’a kadar yükseldi. Çin’de Xiaomi’den sonra pazar payı en yüksek iki marka; Huawei ve Honor. Ancak, Huawei’nin pazar payı %14’ten %13’e, Honor’un da %13.2’den %12.8’e düştü.
Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?
Xiaomi 14, 548 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıktı. Xiaomi 14 Pro’nun fiyatı 685 dolardan başlıyor. 16GB RAM 1TB depolama alanı sunan Xiaomi 14 titanyum modelin fiyatı ise 891 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.