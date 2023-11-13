Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Pro, piyasaya sürülmesinden bu yana büyük başarı elde etti, rekor satışlara ulaştı ve Çin’de en çok ilgi gören Android telefon oldu. Xiaomi, satışların ilk günü olan 31 Ekim - 10 Kasım arasında 1.44 milyon adet Xiaomi 14 serisi akıllı telefon satmayı başardı. Xiaomi’nin amiral gemisi telefonları arasında en çok satan model oldu.

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Xiaomi, pazar payını büyütüyor

Xiaomi, Çin’de akıllı telefon pazarında her ay büyüme kaydeden tek Çinli üretici. Şirketi aylık büyümesi yüzde 8.9’a kadar yükseldi. Çin’de Xiaomi’den sonra pazar payı en yüksek iki marka; Huawei ve Honor. Ancak, Huawei’nin pazar payı %14’ten %13’e, Honor’un da %13.2’den %12.8’e düştü.

Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?

Xiaomi 14, 548 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıktı. Xiaomi 14 Pro’nun fiyatı 685 dolardan başlıyor. 16GB RAM 1TB depolama alanı sunan Xiaomi 14 titanyum modelin fiyatı ise 891 dolar.

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Xiaomi 14 satış rekoru kırdı: 10 günde 1.44 milyon adet!