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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz Ekim ayında Xiaomi 14 serisini piyasaya süren şirket, seriye Xiaomi 14 Ultra'yı eklemeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri ortaya çıktı.
    Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri sızdırıldı
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz Ekim ayında Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Beğenileri üzerine toplayan şirket şimdilerde seriyi genişleterek Xiaomi 14 Ultra üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri:

    Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri sızdırıldı
    Muhtemelen erken bir kamera testi sırasında çekilen fotoğraflar, telefonun koruyucu bir kılıf içinde gizlendiğini gösteriyor. Bu, genel tasarımı belirsizleştirsede sağ alt tarafta periskop lensli dikkat çekici bir kamera çıkıntısı görüntülenmekte. 
    Xiaomi 14 Ultra'nın yeni uygulamalı görüntüleri sızdırıldı
     Vivo X100 Pro ile karşılaştırılırken çekilen görsellere göre Xiaomi 14 Ultra, selefine benzer bir tasarıma sahip olabilir. Sızdırılan görüntülerde üzerinde şifreli ipuçları sunan N1, P2 ve EU işaretleri bulunuyor. Tahminlere göre​​N1, Leica markalı amiral gemisi için beklenen model numarasıyla örtüşüyor ve bunun gerçekten de 14 Ultra olma ihtimalini daha da güçlendiriyor. P2 bunun bir prototip olduğunu, henüz sonuçlandırılmamış erken bir yineleme olduğunu öne sürerken AB ise Avrupa pazarlarına yönelik potansiyel bir küresel versiyonun ipuçlarını veriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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