Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Ultra modelinin 22 Şubat’ta Çin’de tanıtılması, 25 Şubat’ta da küresel pazar için resmiyet kazanması bekleniyor. Tanıtım etkinliği öncesinde telefonun fiyatı ortaya çıktı. İşte bellek ve depolama seçeneğine göre Xiaomi 14 Ultra fiyatı:

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Xiaomi 14 Ultra beklenen fiyatı

Xiaomi 14 Ultra, Çin’de üç konfigürasyonla gelecek; 12GB RAM + 156GB depolama, 16GB RAM + 512GB depolama ve 16GB RAM + 1TB depolama. Telefonun özel titanyum sürümüyle geleceği iddia ediliyor. Ancak titanyum tasarımı 16GB + 1TB modelinde göreceğiz. Bu bellek ve depolama için fiyatlandırmanın yaklaşık 1000 dolar, titanyumlu modelin de 1110 dolar olması bekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikleri

Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç, 2K, 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Bellek LPDDR5x, depolama UFS 4.0. Telefonun 5300 mAh bataryası 90W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Telefonun kamerası hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi 14 Ultra titanyumlu modelin fiyatı ortaya çıktı