Xiaomi 14 Ultra titanyumlu modelin fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi 14 Ultra beklenen fiyatı
Xiaomi 14 Ultra, Çin’de üç konfigürasyonla gelecek; 12GB RAM + 156GB depolama, 16GB RAM + 512GB depolama ve 16GB RAM + 1TB depolama. Telefonun özel titanyum sürümüyle geleceği iddia ediliyor. Ancak titanyum tasarımı 16GB + 1TB modelinde göreceğiz. Bu bellek ve depolama için fiyatlandırmanın yaklaşık 1000 dolar, titanyumlu modelin de 1110 dolar olması bekleniyor.
Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikleri
Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç, 2K, 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Bellek LPDDR5x, depolama UFS 4.0. Telefonun 5300 mAh bataryası 90W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Telefonun kamerası hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.