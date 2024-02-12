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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra titanyumlu modelin fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi 14 Ultra tanıtımına sayılı günler kaldı. Küresel pazarda da satışa çıkacak yeni Xiaomi 14 modelinin özelliklerinden sonra fiyatı da sızdırıldı.           
    Xiaomi 14 Ultra titanyum fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Ultra modelinin 22 Şubat’ta Çin’de tanıtılması, 25 Şubat’ta da küresel pazar için resmiyet kazanması bekleniyor. Tanıtım etkinliği öncesinde telefonun fiyatı ortaya çıktı. İşte bellek ve depolama seçeneğine göre Xiaomi 14 Ultra fiyatı:

    Xiaomi 14 Ultra beklenen fiyatı

    Xiaomi 14 Ultra, Çin’de üç konfigürasyonla gelecek; 12GB RAM + 156GB depolama, 16GB RAM + 512GB depolama ve 16GB RAM + 1TB depolama. Telefonun özel titanyum sürümüyle geleceği iddia ediliyor. Ancak titanyum tasarımı 16GB + 1TB modelinde göreceğiz. Bu bellek ve depolama için fiyatlandırmanın yaklaşık 1000 dolar, titanyumlu modelin de 1110 dolar olması bekleniyor.

    Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikleri

    Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç, 2K, 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Bellek LPDDR5x, depolama UFS 4.0. Telefonun 5300 mAh bataryası 90W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyecek. Telefonun kamerası hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 14 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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