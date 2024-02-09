Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, Ekim ayının sonunda merakla beklenen Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerini tanıttı. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 14 ve 14 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılmıştı.

Xiaomi 14 Ultra'da ise herhangi bir sürpriz yok. Kutusundan ise Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile çıkacak telefona Snapdragon 8 Gen 3 eşlik edecek. Kamera kurulumuna gelirsek, Xiaomi'nin Leica ile olan ortaklığı Ultra sürümünde de devam ediyor. Telefonun kamera adasında, 1 inç boyutlarında 50MP birincil (Sony LYT-900), 50MP ultra geniş, 50MP 3,2x telefoto ve 50MP 5x telefoto sensörleri ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak.

Beklenen Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı 3 gün önce eklendi

Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi henüz açıklanmadı. Ancak kutusundan 90W kablolu şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile çıkacağı söyleniyor. Ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikası ve kamera özelinde yepyeni bir görüntü çipiyle tanıtılacak. Xiaomi 14 Ultra hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak geçtiğimiz saatlerde, telefonun tasarımını gösteren bazı fotoğraflar ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan fotoğraf biraz bulanık olsa da, telefonun kırık beyaz renklerinde ve dairesel kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca daha önceki sızıntılarla tutarlı biçimde dört kamera halkasını ayırt etmek mümkün.

Xiaomi 14 Ultra'nın, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun küresel sürümleri ile birlikte 25 Şubat'ta satışa sunulması bekleniyor. Dolayısıyla daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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