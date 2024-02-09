Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 14 ve 14 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılmıştı.
Xiaomi 14 Ultra'da ise herhangi bir sürpriz yok. Kutusundan ise Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile çıkacak telefona Snapdragon 8 Gen 3 eşlik edecek. Kamera kurulumuna gelirsek, Xiaomi'nin Leica ile olan ortaklığı Ultra sürümünde de devam ediyor. Telefonun kamera adasında, 1 inç boyutlarında 50MP birincil (Sony LYT-900), 50MP ultra geniş, 50MP 3,2x telefoto ve 50MP 5x telefoto sensörleri ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak.
Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi henüz açıklanmadı. Ancak kutusundan 90W kablolu şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile çıkacağı söyleniyor. Ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikası ve kamera özelinde yepyeni bir görüntü çipiyle tanıtılacak. Xiaomi 14 Ultra hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak geçtiğimiz saatlerde, telefonun tasarımını gösteren bazı fotoğraflar ortaya çıktı.
Xiaomi 14 Ultra'nın, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun küresel sürümleri ile birlikte 25 Şubat'ta satışa sunulması bekleniyor. Dolayısıyla daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.Kaynakça https://wccftech.com/leaked-xiaomi-14-ultra-specs-show-a-powerful-camera-system-coupled-with-a-robust-set-of-specs/ https://www.gizmochina.com/2024/02/09/xiaomi-14-ultra-leaks-in-real-life-photo/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.