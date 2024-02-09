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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, Xiaomi 14 Ultra için geri sayım resmen başladı. İşte Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri ve tasarımı...            
    Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, Ekim ayının sonunda merakla beklenen Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerini tanıttı. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

    Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 14 ve 14 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılmıştı.

    Xiaomi 14 Ultra'da ise herhangi bir sürpriz yok. Kutusundan ise Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile çıkacak telefona Snapdragon 8 Gen 3 eşlik edecek. Kamera kurulumuna gelirsek, Xiaomi'nin Leica ile olan ortaklığı Ultra sürümünde de devam ediyor. Telefonun kamera adasında, 1 inç boyutlarında 50MP birincil (Sony LYT-900), 50MP ultra geniş, 50MP 3,2x telefoto ve 50MP 5x telefoto sensörleri ile karşılaşacağız. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak. 

    Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi henüz açıklanmadı. Ancak kutusundan 90W kablolu şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile çıkacağı söyleniyor. Ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikası ve kamera özelinde yepyeni bir görüntü çipiyle tanıtılacak. Xiaomi 14 Ultra hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak geçtiğimiz saatlerde, telefonun tasarımını gösteren bazı fotoğraflar ortaya çıktı. 

    Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan fotoğraf biraz bulanık olsa da, telefonun kırık beyaz renklerinde ve dairesel kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca daha önceki sızıntılarla tutarlı biçimde  dört kamera halkasını ayırt etmek mümkün.

    Xiaomi 14 Ultra'nın, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun küresel sürümleri ile birlikte 25 Şubat'ta satışa sunulması bekleniyor. Dolayısıyla daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz. 

    Kaynakça https://wccftech.com/leaked-xiaomi-14-ultra-specs-show-a-powerful-camera-system-coupled-with-a-robust-set-of-specs/ https://www.gizmochina.com/2024/02/09/xiaomi-14-ultra-leaks-in-real-life-photo/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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