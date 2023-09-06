Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 14 serisi için çalışmalara başladı. Bu bağlamda mevcut sızıntılar, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun 2023 sonunda tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bundan daha erken bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Bugün Xiaomi 14 serisinin muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

Xiaomi 14 serisi için tarih verildi

Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya çıktı. Öyle ki, Xiaomi 14 serisinin de bu zamanlamayı koruması bekleniyordu. Ancak Digital Chat Station'dan gelen yeni bir rapor, çok daha erken bir tarihe işaret ediyor. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında resmiyet kazanabilir.

Ek olarak bu zamanlamanın 11 Kasım tarihli Çin'in Bekarlar Günü olarak da bilinen Double Eleven alışveriş etkinliğine işaret ettiğini belirtelim. Erkene alınan tarihin bir diğer nedeni ise Xiaomi 13 serisinin satış başarısı diyebiliriz. Niketim hem Xiaomi 13 hemde Xiaomi 13 Pro'nun yalnızca dokuz ay içinde satış hedeflerine ulaştığı belirtiliyor.

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Ayrıca mevcut raporlar, yalnızca Xiaomi 14 ve 14 Pro için geçerli. Amiral gemisi Ultra modelinin her yıl olduğu gibi ikinci çeyrekte çıkış yapması bekleniyor. Xiaomi 14 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı