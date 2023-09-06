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    Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 14 serisinin muhtemel çıkış tarihi sızdırıldı. Amiral gemisi telefonlar, bekleneden daha erken çıkış yapabilir. İşte detaylar
    Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi Xiaomi 14 serisi için çalışmalara başladı. Bu bağlamda mevcut sızıntılar, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun 2023 sonunda tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bundan daha erken bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Bugün Xiaomi 14 serisinin muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

    Xiaomi 14 serisi için tarih verildi

    Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya çıktı. Öyle ki, Xiaomi 14 serisinin de bu zamanlamayı koruması bekleniyordu. Ancak Digital Chat Station'dan gelen yeni bir rapor, çok daha erken bir tarihe işaret ediyor. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında resmiyet kazanabilir.

    Ek olarak bu zamanlamanın 11 Kasım tarihli Çin'in Bekarlar Günü olarak da bilinen Double Eleven alışveriş etkinliğine işaret ettiğini belirtelim. Erkene alınan tarihin bir diğer nedeni ise Xiaomi 13 serisinin satış başarısı diyebiliriz. Niketim hem Xiaomi 13 hemde Xiaomi 13 Pro'nun yalnızca dokuz ay içinde satış hedeflerine ulaştığı belirtiliyor.

    Ayrıca mevcut raporlar, yalnızca Xiaomi 14 ve 14 Pro için geçerli. Amiral gemisi Ultra modelinin her yıl olduğu gibi ikinci çeyrekte çıkış yapması bekleniyor. Xiaomi 14 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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