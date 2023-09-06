Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

Xiaomi 14 serisi için tarih verildi
Bilmeyenler için Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, geçtiğimiz yılın Aralık ayında piyasaya çıktı. Öyle ki, Xiaomi 14 serisinin de bu zamanlamayı koruması bekleniyordu. Ancak Digital Chat Station'dan gelen yeni bir rapor, çok daha erken bir tarihe işaret ediyor. Buna göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında resmiyet kazanabilir.
Ek olarak bu zamanlamanın 11 Kasım tarihli Çin'in Bekarlar Günü olarak da bilinen Double Eleven alışveriş etkinliğine işaret ettiğini belirtelim. Erkene alınan tarihin bir diğer nedeni ise Xiaomi 13 serisinin satış başarısı diyebiliriz. Niketim hem Xiaomi 13 hemde Xiaomi 13 Pro'nun yalnızca dokuz ay içinde satış hedeflerine ulaştığı belirtiliyor.
Ayrıca mevcut raporlar, yalnızca Xiaomi 14 ve 14 Pro için geçerli. Amiral gemisi Ultra modelinin her yıl olduğu gibi ikinci çeyrekte çıkış yapması bekleniyor. Xiaomi 14 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.