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    Xiaomi Pad 7 serisi global pazar gün sayıyor: Sızıntılar, birçok detayı ortaya çıkardı

    Tablet pazarının güçlü isimlerinden biri olan Xiaomi, Pad 7 serisi ile bir kez daha konumunu güçlendirmek istiyor. Çin’de tanıtımı yapılan bu tablet yakın zamanda global pazara da gelecek.

    Xiaomi Pad 7 serisi global pazar gün sayıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni tablet serisi Pad 7 ve Pad 7 Pro, uluslararası pazara adım atmaya hazırlanıyor. Çeşitli bölgelerde alınan sertifikalar, bu cihazların yakında global olarak tanıtılacağını işaret ediyor. Endonezya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki onay süreçlerini tamamlayan bu cihazlar, Xiaomi'nin yeni akıllı telefon serisi Xiaomi 15 ile birlikte piyasaya sürülecek.

    Pad 7 ve Pad 7 Pro, Çin'deki muadillerinin güçlü özelliklerini koruyarak kullanıcılarla buluşacak. Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle donatılmış, günlük kullanım ve hafif oyunlar için ideal bir performans sunuyor. Daha yüksek performans arayanlar için Pad 7 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle öne çıkıyor. Her iki tablet de 11.2 inç büyüklüğünde, 3200 x 2136 piksel çözünürlükte ve 3:2 en-boy oranına sahip ekranlarla geliyor. 144Hz'ye kadar değişken yenileme hızı sunan bu ekranlar, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmak için düşük mavi ışık sertifikasına sahip.

    Kamera özellikleri de dikkat çekici. Pad 7 Pro, 50 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyaframa sahip ana kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraflar ve 4K video çekimleri yapabiliyor. Pad 7 ise 13 MP çözünürlükte ve f/2.2 diyaframla günlük çekimler için yeterli bir performans sunuyor. Ön kamera konusunda da Pro modeli bir adım önde; 32 MP çözünürlükle net görüntülü görüşmeler ve selfie imkanı sunarken, Pad 7'nin 8 MP çözünürlükte bir ön kamerası bulunuyor.

    Cihazların batarya kapasiteleri yüksek tutulmuş ve hızlı şarj desteği sağlanmış. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri, modern kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşünülmüş. Her iki tablet, Android 14 tabanlı Xiaomi'nin en güncel kullanıcı arayüzüyle çalışacak.

    Xiaomi Pad 7 serisi, hem günlük kullanıcılar hem de yüksek performans arayanlar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Global tanıtımın ardından, bu tabletlerin uluslararası pazarda nasıl bir ilgi göreceği merak konusu.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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