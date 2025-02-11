Xiaomi 15'in küresel versiyonu bekleyenleri üzebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu geçen yılın sonlarına doğru Çin'de piyasaya sürdü. Ancak modeller henüz küresel pazara girmedi. Şimdi, yeni bir sızıntı sayesinde temel modelin depolama, RAM, renk seçenekleri ve çıkış tarihi hakkında bilgilere sahibiz.

Küresel versiyon, daha düşük RAM ve depolama alanı seçeneklerine sahip olacak

XpertPick sitesinin aktardığına göre Xiaomi 15, 3-6 Mart tarihlerinde dizenelenecek olan MWC 2025 etkinliğinde küresel olarak tanıtılacak. Telefonun iki konfigürasyonda gelmesi bekleniyor: 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB. Xiaomi 15'in Çin'de iki varyantı daha bulunuyor: 16 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB. Ancak bu versiyonlar küresel pazarlarda yer almayacak.

Xiaomi 15'in renk seçenekleri de Çin'deki versiyondan kısıtlı olacak. Telefon, yeşil, siyah ve beyaz renklerde global pazarlarda satışa sunulacak. İlginç biçimde, bu renk seçenekleri geçtiğimiz seneki modelle aynı. Cihaz, Çin'de Leylak Moru ve Açık Çimen Yeşili gibi farklı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Xiaomi 15 ve 15 Ultra Avrupa fiyatları ortaya çıktı 4 sa. önce eklendi

Xiaomi 15'in diğer özelliklerinin Çin versiyonuyla aynı olması bekleniyor. Çin'de piyasaya sürülen model, 6.36 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, üç adet 50MP kamera (1/1.31″ ana kamera + 3X yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera ve 14mm ultra geniş açı kamera), 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5400 mAh pil ile geliyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelen Xiaomi 15'in 512 GB depolama alanına sahip versiyonunun Avrupa'da 1099 euro fiyata sahip olacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.