Xiaomi 15 Pro geliyor: İşte tasarımı ve kilit özellikleri

Xiaomi 15 serisi onaylanan özellikleri
Xiaomi 15, 6.36 inç, 120Hz yenileme hızı sunan daha parlak düz AMOLED ekrana sahip olacak. Xiaomi 15 Pro, 1.5K çözünürlüğe eşit olacak 2K çözünürlüklü, düşük güç tüketen bir ekrana sahip olacak.
Xiaomi, çerçeveyi incelttiklerini ve daha iyi elde his için ağırlık dağılımını dengeleyen tasarım benimsendiğini söylüyor. Her iki model de daha hafif olacak. Pro modelde dayanıklılığı artıran Longjing Glass 2.0 kulanıldığı belirtildi. Yeni seri, şık ve sağlam çerçeve sağlayan krater lens tasarımlı havacılık sınıfı alüminyum üretilmiş. Pro model, telefona parlak görünüm katan seramik lens tasarıma sahip.
Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Xiaomi 15 Pro, 6100 mAh bataryaya sahip olacak. 14 Pro modeline kıyasla önemli bir artış söz konusu.
Xiaomi 15 Pro, 29 Ekim'de tanıtılacak
Telefon, 5x periskop telefoto lens ve 10x kayıpsız zoom yapabilen kamerayla gelecek. Son olarak, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 yazılımıyla kutusundan çıkacak. Xiaomi, yeni yazılımın sistem genelinde geliştirilmiş yapay zeka (AI) özellikleriyle birlikte daha sezgisel ve iyi kullanıcı deneyimi sunacağını söylüyor. HyperOS 2 ile gelen yenilikleri de 29 Ekim’de öğreneceğiz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/10/25/xiaomi-15-15-pro-complete-design-key-specs-confirmed/ https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-15-pro-design-benchmark-scores-hyperos-2-preview-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu