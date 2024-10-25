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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Pro geliyor: İşte tasarımı ve kilit özellikleri

    Xiaomi, lansman öncesinde yeni telefonlarının tasarımını yansıtan görselleri ve kilit özelliklerini paylaştı. İşte Xiaomi 15 Pro hakkında resmileşen her şey:    
    xiaomi 15 pro tasarımı & özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 29 Ekim’deki lansman öncesinde yeni amiral gemisi telefonlarını paylaştı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun son derece dar ve simetrik çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Xiaomi 15 serisinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği de doğrulandı.

    Xiaomi 15 serisi onaylanan özellikleri

    Xiaomi 15, 6.36 inç, 120Hz yenileme hızı sunan daha parlak düz AMOLED ekrana sahip olacak. Xiaomi 15 Pro, 1.5K çözünürlüğe eşit olacak 2K çözünürlüklü, düşük güç tüketen bir ekrana sahip olacak.

    Xiaomi, çerçeveyi incelttiklerini ve daha iyi elde his için ağırlık dağılımını dengeleyen tasarım benimsendiğini söylüyor. Her iki model de daha hafif olacak. Pro modelde dayanıklılığı artıran Longjing Glass 2.0 kulanıldığı belirtildi. Yeni seri, şık ve sağlam çerçeve sağlayan krater lens tasarımlı havacılık sınıfı alüminyum üretilmiş. Pro model, telefona parlak görünüm katan seramik lens tasarıma sahip.

    Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Xiaomi 15 Pro, 6100 mAh bataryaya sahip olacak. 14 Pro modeline kıyasla önemli bir artış söz konusu.

    Xiaomi 15 Pro, 29 Ekim'de tanıtılacak

    Telefon, 5x periskop telefoto lens ve 10x kayıpsız zoom yapabilen kamerayla gelecek. Son olarak, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 yazılımıyla kutusundan çıkacak. Xiaomi, yeni yazılımın sistem genelinde geliştirilmiş yapay zeka (AI) özellikleriyle birlikte daha sezgisel ve iyi kullanıcı deneyimi sunacağını söylüyor. HyperOS 2 ile gelen yenilikleri de 29 Ekim’de öğreneceğiz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/10/25/xiaomi-15-15-pro-complete-design-key-specs-confirmed/ https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-15-pro-design-benchmark-scores-hyperos-2-preview-leak/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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