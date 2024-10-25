Xiaomi 15 Pro geliyor: İşte tasarımı ve kilit özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 29 Ekim’deki lansman öncesinde yeni amiral gemisi telefonlarını paylaştı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun son derece dar ve simetrik çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Xiaomi 15 serisinin Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği de doğrulandı.

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Xiaomi 15 serisi onaylanan özellikleri

Xiaomi 15, 6.36 inç, 120Hz yenileme hızı sunan daha parlak düz AMOLED ekrana sahip olacak. Xiaomi 15 Pro, 1.5K çözünürlüğe eşit olacak 2K çözünürlüklü, düşük güç tüketen bir ekrana sahip olacak.

Xiaomi, çerçeveyi incelttiklerini ve daha iyi elde his için ağırlık dağılımını dengeleyen tasarım benimsendiğini söylüyor. Her iki model de daha hafif olacak. Pro modelde dayanıklılığı artıran Longjing Glass 2.0 kulanıldığı belirtildi. Yeni seri, şık ve sağlam çerçeve sağlayan krater lens tasarımlı havacılık sınıfı alüminyum üretilmiş. Pro model, telefona parlak görünüm katan seramik lens tasarıma sahip.

Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Elite ile gelecek. Xiaomi 15 Pro, 6100 mAh bataryaya sahip olacak. 14 Pro modeline kıyasla önemli bir artış söz konusu.

Xiaomi 15 Pro, 29 Ekim'de tanıtılacak

Telefon, 5x periskop telefoto lens ve 10x kayıpsız zoom yapabilen kamerayla gelecek. Son olarak, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 yazılımıyla kutusundan çıkacak. Xiaomi, yeni yazılımın sistem genelinde geliştirilmiş yapay zeka (AI) özellikleriyle birlikte daha sezgisel ve iyi kullanıcı deneyimi sunacağını söylüyor. HyperOS 2 ile gelen yenilikleri de 29 Ekim’de öğreneceğiz.

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