Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonlar olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 serisinin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinin teknik özellikleri şimdiden belli oldu. İki telefon da Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacak.

Xiaomi, HyperOS 2.0 artık resmi: İşte güncelleme alacak modeller 5 sa. önce eklendi

Xiaomi 15 özellikleri (sızdırılan)

Xiaomi 15 modeli, yüksek parlaklık modunda 1.400 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük sağlayan 6.36 inç ekrana sahip olacak, Telefonun en üst modeli 16 GB RAM (LPDDR5x) ve 1 TB depolama alanı (UFS 4.0) sağlayacak. 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.900 mAh bataryadan güç alacak telefon, her biri 50 MP çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumuyla gelecek; Ana kamera OmniVision OV50H sensörünü kullanacak. Hem ultra geniş açılı kamera hem de 3x yakınlaştırma kamerası Samsung'un ISOCELL JN1 (1/2,76 inç) teknolojisini kullanacak. Ön kamera 32 MP olacak.

Xiaomi 15 Pro özellikleri (sızdırılan)

Xiaomi 15 Pro modelinde de aynı selfie kamera bulunacak. 50 MP OmniVision OV50N sensörlü (1/1,3", f/1,4 diyafram) ana kameraya 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve isimsiz 50 MP 1/1,95" sensörlü 3x optik zoom periskop telefoto kamera eşlik edecek. Pro’da da en üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Pro’da farklı olarak daha büyük (6.73 inç) ve daha yüksek çözünürlüklü (2K) ekran olacak. Ayrıca daha hızlı şarj olan (120W kablolu, 80W kablosuz) daha yüksek kapasiteli batarya (5.400 mAh) ile donatılacak.

Xiaomi 15 & 15 Pro fiyatı (beklenen)

Xiaomi 15’in 632 dolar, Xiaomi 15 Pro’nun ise 728 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Xiaomi 15 Pro'nun özellikleri sızdırıldı: Snapdragon 8 Gen 4!