Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonlar olacak

- Xiaomi 15 özellikleri (sızdırılan)
- Xiaomi 15 Pro özellikleri (sızdırılan)
- Xiaomi 15 & 15 Pro fiyatı (beklenen)
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Xiaomi 15 özellikleri (sızdırılan)
Xiaomi 15 modeli, yüksek parlaklık modunda 1.400 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük sağlayan 6.36 inç ekrana sahip olacak, Telefonun en üst modeli 16 GB RAM (LPDDR5x) ve 1 TB depolama alanı (UFS 4.0) sağlayacak. 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.900 mAh bataryadan güç alacak telefon, her biri 50 MP çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumuyla gelecek; Ana kamera OmniVision OV50H sensörünü kullanacak. Hem ultra geniş açılı kamera hem de 3x yakınlaştırma kamerası Samsung'un ISOCELL JN1 (1/2,76 inç) teknolojisini kullanacak. Ön kamera 32 MP olacak.
Xiaomi 15 Pro özellikleri (sızdırılan)
Xiaomi 15 Pro modelinde de aynı selfie kamera bulunacak. 50 MP OmniVision OV50N sensörlü (1/1,3", f/1,4 diyafram) ana kameraya 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve isimsiz 50 MP 1/1,95" sensörlü 3x optik zoom periskop telefoto kamera eşlik edecek. Pro’da da en üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Pro’da farklı olarak daha büyük (6.73 inç) ve daha yüksek çözünürlüklü (2K) ekran olacak. Ayrıca daha hızlı şarj olan (120W kablolu, 80W kablosuz) daha yüksek kapasiteli batarya (5.400 mAh) ile donatılacak.
Xiaomi 15 & 15 Pro fiyatı (beklenen)
Xiaomi 15’in 632 dolar, Xiaomi 15 Pro’nun ise 728 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı söyleniyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/xiaomi_15_and_xiaomi_15_pro_full_spec_sheets_leak-news-63618.php https://www.naijaandroidarena.com/xiaomi-15-and-15-pro-spec-revealed-in-new-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.