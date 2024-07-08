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    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonlar olacak

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Xiaomi 15 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk akıllı telefonlar arasında olacak. 
    xiaomi 15 & xiaomi 15 pro tüm özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15 serisinin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinin teknik özellikleri şimdiden belli oldu. İki telefon da Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacak.

    Xiaomi 15 özellikleri (sızdırılan)

    Xiaomi 15 modeli, yüksek parlaklık modunda 1.400 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük sağlayan 6.36 inç ekrana sahip olacak, Telefonun en üst modeli 16 GB RAM (LPDDR5x) ve 1 TB depolama alanı (UFS 4.0) sağlayacak. 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.900 mAh bataryadan güç alacak telefon, her biri 50 MP çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumuyla gelecek; Ana kamera OmniVision OV50H sensörünü kullanacak. Hem ultra geniş açılı kamera hem de 3x yakınlaştırma kamerası Samsung'un ISOCELL JN1 (1/2,76 inç) teknolojisini kullanacak. Ön kamera 32 MP olacak.

    Xiaomi 15 Pro özellikleri (sızdırılan)

    Xiaomi 15 Pro modelinde de aynı selfie kamera bulunacak. 50 MP OmniVision OV50N sensörlü (1/1,3", f/1,4 diyafram) ana kameraya 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve isimsiz 50 MP 1/1,95" sensörlü 3x optik zoom periskop telefoto kamera eşlik edecek. Pro’da da en üst model 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Pro’da farklı olarak daha büyük (6.73 inç) ve daha yüksek çözünürlüklü (2K) ekran olacak. Ayrıca daha hızlı şarj olan (120W kablolu, 80W kablosuz) daha yüksek kapasiteli batarya (5.400 mAh) ile donatılacak.

    Xiaomi 15 & 15 Pro fiyatı (beklenen)

    Xiaomi 15’in 632 dolar, Xiaomi 15 Pro’nun ise 728 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/xiaomi_15_and_xiaomi_15_pro_full_spec_sheets_leak-news-63618.php https://www.naijaandroidarena.com/xiaomi-15-and-15-pro-spec-revealed-in-new-leak/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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