Xiaomi, HyperOS 2.0 testlerine başladı: İşte güncelleme alacak modeller

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, Android platformunun bir sonraki büyük güncellemesi Android 15 için çalışmalarını tamamlamak üzere. Şu sıralar beta çalışmaları devam ederken, önümüzdeki dönemlerde üreticilerin kararlı sürümü kullanıma sunması bekleniyor. Şimdi bunlar arasından Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'ı test etmeye başladı.

Xiaomi, HyperOS 2.0'ı test etmeye başladı

Gizmochina’dan yer alan yeni ayrıntılara göre Xiaomi’nin OTA güncelleme sunucusuna yeni bir "OSBigversion" uzantısı keşfedildi. Bu yeni uzantı ise HyperOS 2.0 için ayarlamaların başladığını bizlere gösteriyor. Örneğin, HyperOS 1.0 kullanıyorsanız, bu uzantı [OSBigversion] => 1.0 olarak gösterilmekte veya HyperOS 2.0 kullandığınızı varsayalım, bu uzantı [OSBigversion] => 2.0 olarak görülüyor. Daha önce ise bu bölümde herhangi bir bilgi mevcut değildi.

Resmi ayrıntılara göre Xiaomi HyperOS 2.0, seçilen Xiaomi cihazlar için Eylül ve Ekim ayları arasında yayınlanacak. Ayrıca yeni sürüm, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro ve Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 için beta olarak yayınlandı. Dolayısıyla kararlı sürüme ulaştığında, bu modeller resmi güncellemeyi alacak ilk cihazlar olacak. HyperOS 2.0 güncellemesini alacağı onaylanan cihazlar ise şu şekilde;

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Xiaomi: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T Redmi: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13, Redmi 13C, Redmi Note 12, Redmi 12 5G, Redmi 12 POCO: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro 5G

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS 2.0'ın belirli özelliklerine ilişkin ayrıntılar açıklanmasa da, muhtemelen ilk sürümde atılan temel üzerine inşa edilecek. Bu bağlamda pil ömrüne yönelik optimizasyonlar, performans iyileştirmeleri ve potansiyel olarak yeni gizlilik özellikleri sunulması bekleniyor.

Kaçıranlar için HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler ile tanıtıldı. Üstelik yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları, yenilenen Kontrol Merkezi ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Üstelik çok daha küçük boyutlara sahip.

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