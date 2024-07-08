Xiaomi, HyperOS 2.0 testlerine başladı: İşte güncelleme alacak modeller

Xiaomi, HyperOS 2.0'ı test etmeye başladı
Gizmochina’dan yer alan yeni ayrıntılara göre Xiaomi’nin OTA güncelleme sunucusuna yeni bir "OSBigversion" uzantısı keşfedildi. Bu yeni uzantı ise HyperOS 2.0 için ayarlamaların başladığını bizlere gösteriyor. Örneğin, HyperOS 1.0 kullanıyorsanız, bu uzantı [OSBigversion] => 1.0 olarak gösterilmekte veya HyperOS 2.0 kullandığınızı varsayalım, bu uzantı [OSBigversion] => 2.0 olarak görülüyor. Daha önce ise bu bölümde herhangi bir bilgi mevcut değildi.
- Xiaomi: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T
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HyperOS neler sunuyor?
HyperOS 2.0'ın belirli özelliklerine ilişkin ayrıntılar açıklanmasa da, muhtemelen ilk sürümde atılan temel üzerine inşa edilecek. Bu bağlamda pil ömrüne yönelik optimizasyonlar, performans iyileştirmeleri ve potansiyel olarak yeni gizlilik özellikleri sunulması bekleniyor.
Kaçıranlar için HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler ile tanıtıldı. Üstelik yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları, yenilenen Kontrol Merkezi ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Üstelik çok daha küçük boyutlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.