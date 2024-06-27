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    Xiaomi 15 Pro ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Yeni batarya ile gelecek

    Bu yılın sonlarında tanıtılacak Xiaomi 15 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Silikon-karbon bataryayla gelecek telefon daha yüksek pil ömrü sunacak.
    Xiaomi 15 Pro yeni batarya teknolojisiyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Bu yılın sonlarında tanıtılacak Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 çipsetini benimseyen ilk amiral gemisi telefonlardan biri olacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça telefona dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 

    Xiaomi 15 Pro'da yer alacak özellikler

    Weibo platformundan duyumcu Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro'nun bazı temel özelliklerini paylaştı. Buna göre telefon 2K mikro kavisli ekranla gelecek. Kullanıcı ayrıca, Xiaomi 15 serisinin optik parmak izi okuyucusundan ultrasonik okuyucuya geçeceğini iddia ediyor. Böylece daha hızlı ve güvenli kilit açmak mümkün olacak.

    Xiaomi 15 Pro yeni batarya teknolojisiyle gelecek
    Kamera tarafında ise geniş diyafram açıklığına sahip 50MP ana sensör yer alacak. Ancak kameranın Xiaomi 14 Pro'nun aksine değişken diyafram aralığı sunmayacağını iddia ediyor. Ek olarak 50 MP çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kameranın yer alacağını belirtiyor. Duyumcu, üçüncü kamera hakkında ise açıklamada bulunmuyor.  Bu ayın başlarındaki bir söylenti, Xiaomi 15 Pro'nun benzer bir 50MP üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve ana sensör ve telefoto sensör olarak sırasıyla OmniVision OV50K ve IMX882'nin kullanılacağını iddia ediyordu.

    Digital Chat Station ayrıca telefonun silikon-karbon katota sahip yeni bir batarya ile geleceğini söylüyor. Bu bataryalarda katoda silikonun eklenmesi sayesinde, saf karbon katotlu bataryalardan daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşılabiliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde Xiaomi 15 Pro'nun daha yüksek kapasiteli 5500 mAh pil ile geleceği ve ağırlığının 200 gramdan az olacağı iddia ediliyor.

    Bunun yanında telefonun çok ince çerçevelere (0,6 mm) ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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