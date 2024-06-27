Xiaomi 15 Pro ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Yeni batarya ile gelecek

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Tam Boyutta Gör Bu yılın sonlarında tanıtılacak Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 çipsetini benimseyen ilk amiral gemisi telefonlardan biri olacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça telefona dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Xiaomi 15 Pro'da yer alacak özellikler

Weibo platformundan duyumcu Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro'nun bazı temel özelliklerini paylaştı. Buna göre telefon 2K mikro kavisli ekranla gelecek. Kullanıcı ayrıca, Xiaomi 15 serisinin optik parmak izi okuyucusundan ultrasonik okuyucuya geçeceğini iddia ediyor. Böylece daha hızlı ve güvenli kilit açmak mümkün olacak.

Kamera tarafında ise geniş diyafram açıklığına sahip 50MP ana sensör yer alacak. Ancak kameranın Xiaomi 14 Pro'nun aksine değişken diyafram aralığı sunmayacağını iddia ediyor. Ek olarak 50 MP çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kameranın yer alacağını belirtiyor. Duyumcu, üçüncü kamera hakkında ise açıklamada bulunmuyor. Bu ayın başlarındaki bir söylenti, Xiaomi 15 Pro'nun benzer bir 50MP üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve ana sensör ve telefoto sensör olarak sırasıyla OmniVision OV50K ve IMX882'nin kullanılacağını iddia ediyordu.

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Digital Chat Station ayrıca telefonun silikon-karbon katota sahip yeni bir batarya ile geleceğini söylüyor. Bu bataryalarda katoda silikonun eklenmesi sayesinde, saf karbon katotlu bataryalardan daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşılabiliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde Xiaomi 15 Pro'nun daha yüksek kapasiteli 5500 mAh pil ile geleceği ve ağırlığının 200 gramdan az olacağı iddia ediliyor.

Bunun yanında telefonun çok ince çerçevelere (0,6 mm) ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.

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Xiaomi 15 Pro yeni batarya teknolojisiyle gelecek