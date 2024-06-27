Xiaomi 15 Pro ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Yeni batarya ile gelecek

Xiaomi 15 Pro'da yer alacak özellikler
Weibo platformundan duyumcu Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro'nun bazı temel özelliklerini paylaştı. Buna göre telefon 2K mikro kavisli ekranla gelecek. Kullanıcı ayrıca, Xiaomi 15 serisinin optik parmak izi okuyucusundan ultrasonik okuyucuya geçeceğini iddia ediyor. Böylece daha hızlı ve güvenli kilit açmak mümkün olacak.
Digital Chat Station ayrıca telefonun silikon-karbon katota sahip yeni bir batarya ile geleceğini söylüyor. Bu bataryalarda katoda silikonun eklenmesi sayesinde, saf karbon katotlu bataryalardan daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşılabiliyor. Bu yeni teknoloji sayesinde Xiaomi 15 Pro'nun daha yüksek kapasiteli 5500 mAh pil ile geleceği ve ağırlığının 200 gramdan az olacağı iddia ediliyor.
Bunun yanında telefonun çok ince çerçevelere (0,6 mm) ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.