Xiaomi 15 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun bu ay sonunda Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle çalışan ilk amiral gemisi telefonlar olarak tanıtılması bekleniyor. Tanıtımdan önce Xiaomi 15 Pro'nun arka tasarımını gösteren resimler ortaya çıktı.

Xiaomi 15 Pro, selefiyle aynı kare kamera adası tasarımını koruyor. Ancak flaş modülü kamera adasının dışına taşınmış. Dördüncü halkanın içerisine ise laser otofokus elemanı yerleştirilmiş gibi görünüyor. Ayrıca arka kapağın Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla daha düz kenarları var gibi görünüyor.

Görüntüler ayrıca Xiaomi 15 Pro'nun siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte geleceğini gösteriyor. Xiaomi'nin ayrıca özel bir Titanyum sürümü sunacağı belirtiliyor.

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Xiaomi 15 Pro neler sunacak?

Xiaomi 15 Pro'nun selefine göre önemli bir yükseltme olan 5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor. Bunun dışında, Xiaomi 15 Pro selefine kıyasla çok daha büyük batarya ile gelecek. 4880 mAh'ten 6000 mAh'e yükseltilen batarya ile pil ömründe büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Silikon anot teknolojisi sayesinde bataryanın boyutunu büyütmeden daha yüksek pil kapasitesi sağlanacak. 6,78 inç büyüklüğünde dört taraftan kavisli ekranla gelecek olan Xiaomi 15 Pro, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak.

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