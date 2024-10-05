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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro yakında tanıtılacak. Tanıtımdan önce Xiaomi 15 Pro'nun arka tasarımını gösteren resimler ortaya çıktı. Telefonun selefinden farkları neler?
    Xiaomi 15 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun bu ay sonunda Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle çalışan ilk amiral gemisi telefonlar olarak tanıtılması bekleniyor. Tanıtımdan önce Xiaomi 15 Pro'nun arka tasarımını gösteren resimler ortaya çıktı.

    Xiaomi 15 Pro, selefiyle aynı kare kamera adası tasarımını koruyor. Ancak flaş modülü kamera adasının dışına taşınmış. Dördüncü halkanın içerisine ise laser otofokus elemanı yerleştirilmiş gibi görünüyor. Ayrıca arka kapağın Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla daha düz kenarları var gibi görünüyor.

    Xiaomi 15 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı
    Görüntüler ayrıca Xiaomi 15 Pro'nun siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte geleceğini gösteriyor. Xiaomi'nin ayrıca özel bir Titanyum sürümü sunacağı belirtiliyor.

    Xiaomi 15 Pro neler sunacak?

    Xiaomi 15 Pro'nun selefine göre önemli bir yükseltme olan 5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor. Bunun dışında, Xiaomi 15 Pro selefine kıyasla çok daha büyük batarya ile gelecek. 4880 mAh'ten 6000 mAh'e yükseltilen batarya ile pil ömründe büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Silikon anot teknolojisi sayesinde bataryanın boyutunu büyütmeden daha yüksek pil kapasitesi sağlanacak. 6,78 inç büyüklüğünde dört taraftan kavisli ekranla gelecek olan Xiaomi 15 Pro, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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