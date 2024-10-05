Xiaomi 15 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi 15 Pro, selefiyle aynı kare kamera adası tasarımını koruyor. Ancak flaş modülü kamera adasının dışına taşınmış. Dördüncü halkanın içerisine ise laser otofokus elemanı yerleştirilmiş gibi görünüyor. Ayrıca arka kapağın Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla daha düz kenarları var gibi görünüyor.
Xiaomi 15 Pro neler sunacak?
Xiaomi 15 Pro'nun selefine göre önemli bir yükseltme olan 5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor. Bunun dışında, Xiaomi 15 Pro selefine kıyasla çok daha büyük batarya ile gelecek. 4880 mAh'ten 6000 mAh'e yükseltilen batarya ile pil ömründe büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Silikon anot teknolojisi sayesinde bataryanın boyutunu büyütmeden daha yüksek pil kapasitesi sağlanacak. 6,78 inç büyüklüğünde dört taraftan kavisli ekranla gelecek olan Xiaomi 15 Pro, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.