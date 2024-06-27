Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6, kılıflı ortaya çıktı: İşte tasarımı

Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy Unpacked etkinlik tarihinin resmî olarak açıklanmasının ardından
Galaxy Z Flip ve Z Fold 6 katlanır telefonların tasarımı sızdırıldı. Samsung’un yeni katlanan telefonları resmî kılıflarıyla paylaşıldı.
Samsung Galaxy Z Flip 6 tasarımı
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Paylaşılan kılıflı görsellere göre Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın tasarımında önceki nesle göre ciddi bir fark olmayacak. Samsung Z Flip 6, yine klasör şeklinde kapak ekranı, LED flaşlı iki kamera ve yanda parmak izi okuyucuya sahip olacak. Telefonun 4000 mAh batarya ile donatıldığı öne sürülüyor ancak bu yükseltme telefonu daha kalın hale getirecek mi henüz belli değil. Taşımayı ve kullanımı kolaylaştıran halkalı silikon kılıfla görüntülenen Z Flip 6, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 12GB RAM, 50MP ana kamerayla gelecek.
Samsung Galaxy Z Fold 6 tasarımı
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Samsung Z Fold 6, biraz daha kare iç ekrana, daha ince çerçevelere ve daha keskin köşelere sahip gibi görünüyor. Sızıntılar telefonun titanyum çerçeve ve yanda parmak izi okuyucu sahip olduğunu gösteriyor. Paylaşılan görsellerde telefonu şeffaf kılıf, askılı kılıf ve S Pen kılıfıyla görüyoruz. Telefonun biraz daha kısa ve daha geniş kapak ekranı, dikey üçlü kamera kurulumu ve LED flaş bulunuyor. Galaxy Z Fold 6, 12GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve önceki nesille aynı pil kapasitesine sahip olacak.
Samsung Galaxy Z Fold 6 & Z Flip 6 ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Ring hakkında tüm detayları
10 Temmuz’da TSİ 16.00’da başlayacak Unpacked etkinliğinde paylaşacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.