Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro, hem kamera hem de Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılmış ilk akıllı telefonlar olarak ses getirmeyi başarmıştı. Ancak şimdiden Xiaomi 15 modellerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Yeni bir rapora göre Xiaomi 15 serisi, biyometrik güvenlik konusunda beklenen özelliğe kavuşuyor.

Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu

Bildiğiniz gibi biyometrik güvenlik teknolojileri, akıllı telefonlar başta olmak üzere uzun zamandır hayatımızda. Hatta optik ekran altı parmak izi sensörleri neredeyse giriş seviyesi cihazlara bile var. Kirli ve ıslak parmakları algılayan ultrasonik parmak izi sensörleri ise halen yaygınlaşmadı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.

Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 başta olmak üzere Goodix'in tek noktalı ultrasonik parmak izi tanıma teknolojisine sahip olacak. Hatta Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra dahil olmak üzere testlerin şimdiden başladığı belirtiliyor. Bu da yeni nesil telefonların selefinden ayrılmasını sağlayacak.

Kaçıranlar için Xiaomi'nin ultrasonik parmak sensörleriyle geçmişi Xiaomi 5 serisine kadar uzanıyor. 2016 yılında tanıtılan akıllı telefonlar dünyanın ilk gözeneksiz ultrasonik parmak izi tanıma özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Ancak gelişim aşamasındaki sorunlar nedeniyle, tekrar ekran altı optik parmak izi teknolojisine dönüş yapıldı.

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Xiaomi 15 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak seri üretim sürecinin eylül ayında başlayacağı söyleniyor. Bu da Ekim ile Aralık ayında lanse edileceğini gösteriyor diyebiliriz. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 serisi de, Ekim ayında vitrirne çıkmıştı. Dolayısıyla daha fazla bilginin gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Nihayet geliyor