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    Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Nihayet geliyor

    Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi, Xiaomi 15 serrisinin özellikleri şimdiden konuşulmaya başladı. Akıllı telefonlar, uzun süredir beklenen bir özellikle geliyor. İşte detaylar...
    Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Nihayet geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro, hem kamera hem de Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılmış ilk akıllı telefonlar olarak ses getirmeyi başarmıştı. Ancak şimdiden Xiaomi 15 modellerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Yeni bir rapora göre Xiaomi 15 serisi, biyometrik güvenlik konusunda beklenen özelliğe kavuşuyor. 

    Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Bildiğiniz gibi biyometrik güvenlik teknolojileri, akıllı telefonlar başta olmak üzere uzun zamandır hayatımızda. Hatta optik ekran altı parmak izi sensörleri neredeyse giriş seviyesi cihazlara bile var. Kirli ve ıslak parmakları algılayan ultrasonik parmak izi sensörleri ise halen yaygınlaşmadı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.

    Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 başta olmak üzere Goodix'in tek noktalı ultrasonik parmak izi tanıma teknolojisine sahip olacak. Hatta Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra dahil olmak üzere testlerin şimdiden başladığı belirtiliyor. Bu da yeni nesil telefonların selefinden ayrılmasını sağlayacak.

    Kaçıranlar için Xiaomi'nin ultrasonik parmak sensörleriyle geçmişi Xiaomi 5 serisine kadar uzanıyor. 2016 yılında tanıtılan akıllı telefonlar dünyanın ilk gözeneksiz ultrasonik parmak izi tanıma özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Ancak gelişim aşamasındaki sorunlar nedeniyle, tekrar ekran altı optik parmak izi teknolojisine dönüş yapıldı.

    Xiaomi 15 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak seri üretim sürecinin eylül ayında başlayacağı söyleniyor. Bu da Ekim ile Aralık ayında lanse edileceğini gösteriyor diyebiliriz. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 serisi de, Ekim ayında vitrirne çıkmıştı. Dolayısıyla daha fazla bilginin gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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