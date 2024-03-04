Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Nihayet geliyor

Xiaomi 15 serisinin bir özelliği daha belli oldu
Bildiğiniz gibi biyometrik güvenlik teknolojileri, akıllı telefonlar başta olmak üzere uzun zamandır hayatımızda. Hatta optik ekran altı parmak izi sensörleri neredeyse giriş seviyesi cihazlara bile var. Kirli ve ıslak parmakları algılayan ultrasonik parmak izi sensörleri ise halen yaygınlaşmadı. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.
Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 başta olmak üzere Goodix'in tek noktalı ultrasonik parmak izi tanıma teknolojisine sahip olacak. Hatta Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra dahil olmak üzere testlerin şimdiden başladığı belirtiliyor. Bu da yeni nesil telefonların selefinden ayrılmasını sağlayacak.
Kaçıranlar için Xiaomi'nin ultrasonik parmak sensörleriyle geçmişi Xiaomi 5 serisine kadar uzanıyor. 2016 yılında tanıtılan akıllı telefonlar dünyanın ilk gözeneksiz ultrasonik parmak izi tanıma özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Ancak gelişim aşamasındaki sorunlar nedeniyle, tekrar ekran altı optik parmak izi teknolojisine dönüş yapıldı.
Xiaomi 15 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak seri üretim sürecinin eylül ayında başlayacağı söyleniyor. Bu da Ekim ile Aralık ayında lanse edileceğini gösteriyor diyebiliriz. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 serisi de, Ekim ayında vitrirne çıkmıştı. Dolayısıyla daha fazla bilginin gelecekte paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.