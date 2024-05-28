Xiaomi 15 kamera özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi için hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için daha önce seriye ait Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro IMEI veritabanında görünmüş ve uydu bağlantısı ve Titanyum versiyonu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 15 serisinin kamera özellikleri paylaşıldı.

Xiaomi 15 özellikleri netleşmeye başladı

Weibo'da paylaşılan sızıntıya göre Xiaomi 15, birincil kamera bölümünde tam odak uzaklığı ve daha geniş diyafram açıklığı sunacak. Ayrıca gelişmiş lenslerle donatılacak serinin ışığa duyarlı makro çekim, flaşlı çekim, tam odak uzaklığında portreler sunacağı belirtiliyor. Bunun arkasında ise, yeni bir OmniVision sensörü bulunacak.

Raporun devamında ise, seramik bir sürüme ek olarak 1 inç sensörün yine Ultra modeline özel olacağı aktarıldı. Buna karşın Xiaomi 15 Ultra, bir önceki modelde olduğu gibi Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ayrı olarak piyasaya çıkacak. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 ve 14 Pro, 14 Ultra'dan 14 ay önce piyasaya çıkmıştı.

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Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Daha önceki sızıntılar ise serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güncelleneceği yönündeydi. Ayrıca Xiaomi 15'in düz 1.5K ekran ve biraz daha hızlı 100W (90W'dan yukarı) hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro ise, kavisli, 2K panel ve 5000mAh pil sunabilir.

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Xiaomi 15 artık resmi: Kamera özellikleri ortaya çıktı