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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 kamera özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen yenilikler

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 15 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı. Amiral gemisi telefonlar, geliştirilmiş lensler, ultrasonik parmak izi tarayıcı ve daha fazlasıyla geliyor.
    Xiaomi 15 artık resmi: Kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi için hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için daha önce seriye ait Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro IMEI veritabanında görünmüş ve uydu bağlantısı ve Titanyum versiyonu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 15 serisinin kamera özellikleri paylaşıldı. 

    Xiaomi 15 özellikleri netleşmeye başladı

    Weibo'da paylaşılan sızıntıya göre Xiaomi 15, birincil kamera bölümünde tam odak uzaklığı ve daha geniş diyafram açıklığı sunacak. Ayrıca gelişmiş lenslerle donatılacak serinin ışığa duyarlı makro çekim, flaşlı çekim, tam odak uzaklığında portreler sunacağı belirtiliyor. Bunun arkasında ise, yeni bir OmniVision sensörü bulunacak. 

    Raporun devamında ise, seramik bir sürüme ek olarak 1 inç sensörün yine Ultra modeline özel olacağı aktarıldı. Buna karşın Xiaomi 15 Ultra, bir önceki modelde olduğu gibi Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ayrı olarak piyasaya çıkacak. Hatırlayacak olursak Xiaomi 14 ve 14 Pro, 14 Ultra'dan 14 ay önce piyasaya çıkmıştı. 

    Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Daha önceki sızıntılar ise serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güncelleneceği yönündeydi. Ayrıca Xiaomi 15'in düz 1.5K ekran ve biraz daha hızlı 100W (90W'dan yukarı) hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi 15 Pro ise, kavisli, 2K panel ve 5000mAh pil sunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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