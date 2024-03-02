Güncelleme desteği sonlanan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Tam Boyutta Gör Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren Xiaomi, HyperOS'un dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu olurken, bazı modellere olan güncelleme desteğinin de sonlandığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi Çinli dev, bucihazların bulunduğu EOL (Destek Sonu) listesini sürekli olarak güncelliyor. İşte Mart 2024 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Poco ve Redmi telefonlar...

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, POCO ve Redmi modelleri

Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünü geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. 2021 ve öncesinde tanıtılan çok sayıda modelin ise yavaş yavaş desteği sonlanmaya başladı. Hemen aşağıdan listeye eklenen tüm telefonları bulabilirsiniz.

EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Yani ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Tabi ki güvenlik riskleri konusunda daha güncel modellere geçilmesinde fayda var diyebiliriz.

Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak cihazları duyurdu! İşte liste 4 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Android 14'ü temel alan HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek bu yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip

Xiaomi

Mi 1

Mi 2, Mi 2A

Mi 3

Mi 4, Mi 4S

Mi 4C

Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X

Mi 6, Mi 6X

Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8 UD, Mi 8 Pro, Mi 8 Explore Edition

Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro 5G, Mi 9T Pro, Mi 9 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Xiaomi Mi 9

Mi Note 10, Mi 10 Lite zoom (CN), Mi Note 10 Lite

Mi 10 (GLOBAL), Mi 10 Pro (EEA), Mi 10 Ultra (CN), Mi 10T Pro (GLOBAL), Mi 10T (GLOBAL), Mi 10 lite 5G (TW)

Redmi

Redmi 1, Redmi 1S

Redmi 2, Redmi 2A

Redmi 3, Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A

Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A

Redmi Note 1, Redmi Note 1S

Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4, Redmi Note 4X

Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6, Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi Note 8T

Redmi 8A, Redmi 8A Dual

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Speed, Redmi K30S Ultra

Redmi 10X (CN), Redmi 10X Pro (CN)

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro

Redmi 9

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi 9C (GLOBAL)

Redmi K30 Ultra (CN)

Redmi 9 Prime (IN)

Redmi 9C NFC (GLOBAL)

Redmi 9T (GLOBAL)

Redmi Note 9T (GLOBAL)

POCO

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO F2

POCO X2

Redmi Note 10 5G (MX)

POCO M2 Pro (IN)

POCO X3

POCO M3

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Güncelleme desteği biten Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar