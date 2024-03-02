Güncelleme desteği sonlanan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, POCO ve Redmi modelleri
Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünü geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. 2021 ve öncesinde tanıtılan çok sayıda modelin ise yavaş yavaş desteği sonlanmaya başladı. Hemen aşağıdan listeye eklenen tüm telefonları bulabilirsiniz.
EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Yani ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Tabi ki güvenlik riskleri konusunda daha güncel modellere geçilmesinde fayda var diyebiliriz.
Kaçıranlar için Android 14'ü temel alan HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek bu yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip
Xiaomi
- Mi 1
- Mi 2, Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4, Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X
- Mi 6, Mi 6X
- Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8 UD, Mi 8 Pro, Mi 8 Explore Edition
- Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro 5G, Mi 9T Pro, Mi 9 SE
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3 (Android One)
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- MIX 2S
- Mi MIX 2S
- MIX 3
- Mi MIX 3
- Mi PLAY
- Xiaomi Mi 9
- Mi Note 10, Mi 10 Lite zoom (CN), Mi Note 10 Lite
- Mi 10 (GLOBAL), Mi 10 Pro (EEA), Mi 10 Ultra (CN), Mi 10T Pro (GLOBAL), Mi 10T (GLOBAL), Mi 10 lite 5G (TW)
Redmi
- Redmi 1, Redmi 1S
- Redmi 2, Redmi 2A
- Redmi 3, Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A
- Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A
- Redmi Note 1, Redmi Note 1S
- Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4, Redmi Note 4X
- Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6, Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi Note 8T
- Redmi 8A, Redmi 8A Dual
- Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Speed, Redmi K30S Ultra
- Redmi 10X (CN), Redmi 10X Pro (CN)
- Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9
- Redmi 10X 4G (CN)
- Redmi 9A (GLOBAL)
- Redmi K30i 5G (CN)
- Redmi 9C (GLOBAL)
- Redmi K30 Ultra (CN)
- Redmi 9 Prime (IN)
- Redmi 9C NFC (GLOBAL)
- Redmi 9T (GLOBAL)
- Redmi Note 9T (GLOBAL)
POCO
- POCO F1
- POCO PHONE F1
- POCO F2
- POCO X2
- Redmi Note 10 5G (MX)
- POCO M2 Pro (IN)
- POCO X3
- POCO M3
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.