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    Güncelleme desteği sonlanan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

    Xiaomi, EOL (Destek Sonu) listesini güncellemeye devam ediyor. Peki Mart 2024 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Poco ve Redmi telefonlar neler? İşte güncel liste...
    Güncelleme desteği biten Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar Tam Boyutta Gör
    Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren XiaomiHyperOS'un dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu olurken, bazı modellere olan güncelleme desteğinin de sonlandığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi Çinli dev, bucihazların bulunduğu EOL (Destek Sonu) listesini sürekli olarak güncelliyor. İşte Mart 2024 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Poco ve Redmi telefonlar...

    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, POCO ve Redmi modelleri

    Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünü geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. 2021 ve öncesinde tanıtılan çok sayıda modelin ise yavaş yavaş desteği sonlanmaya başladı. Hemen aşağıdan listeye eklenen tüm telefonları bulabilirsiniz.

    EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUIAndroid veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Yani ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Tabi ki güvenlik riskleri konusunda daha güncel modellere geçilmesinde fayda var diyebiliriz. 

    Kaçıranlar için Android 14'ü temel alan HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

    Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek bu yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip

    Xiaomi

    • Mi 1
    • Mi 2, Mi 2A
    • Mi 3
    • Mi 4, Mi 4S
    • Mi 4C
    • Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X
    • Mi 6, Mi 6X
    • Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8 UD, Mi 8 Pro, Mi 8 Explore Edition
    • Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro 5G, Mi 9T Pro, Mi 9 SE
    • Mi Note
    • Mi Note 2
    • Mi Note 3
    • Mi Note Pro
    • MIX
    • MIX 2
    • Mi MAX
    • Mi MAX 2
    • Mi MAX 3
    • Mi A1
    • Mi A2
    • Mi A2 Lite
    • Mi A3 (Android One)
    • Mi Pad
    • Mi Pad 2
    • Mi Pad 3
    • Mi Pad 4
    • Mi Pad 4 Plus
    • MIX 2S
    • Mi MIX 2S
    • MIX 3
    • Mi MIX 3
    • Mi PLAY
    • Xiaomi Mi 9
    • Mi Note 10, Mi 10 Lite zoom (CN), Mi Note 10 Lite
    • Mi 10 (GLOBAL), Mi 10 Pro (EEA), Mi 10 Ultra (CN), Mi 10T Pro (GLOBAL), Mi 10T (GLOBAL), Mi 10 lite 5G (TW)

    Redmi

    • Redmi 1, Redmi 1S
    • Redmi 2, Redmi 2A
    • Redmi 3, Redmi 3S
    • Redmi 3X
    • Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A
    • Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A
    • Redmi Note 1, Redmi Note 1S
    • Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro
    • Redmi Note 3
    • Redmi Note 4, Redmi Note 4X
    • Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 5 Pro
    • Redmi Pro
    • Redmi 6, Redmi 6 Pro
    • Redmi 6A
    • Redmi Note 6 Pro
    • Redmi S2
    • Redmi Y2
    • Redmi Go
    • Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro
    • Redmi K20
    • Redmi 7
    • Redmi Y3
    • Redmi K20 Pro
    • Redmi 7A
    • Redmi 8
    • Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi Note 8T
    • Redmi 8A, Redmi 8A Dual
    • Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Speed, Redmi K30S Ultra
    • Redmi 10X (CN), Redmi 10X Pro (CN)
    • Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro
    • Redmi 9
    • Redmi 10X 4G (CN)
    • Redmi 9A (GLOBAL)
    • Redmi K30i 5G (CN)
    • Redmi 9C (GLOBAL)
    • Redmi K30 Ultra (CN)
    • Redmi 9 Prime (IN)
    • Redmi 9C NFC (GLOBAL)
    • Redmi 9T (GLOBAL)
    • Redmi Note 9T (GLOBAL)

    POCO

    • POCO F1
    • POCO PHONE F1
    • POCO F2
    • POCO X2
    • Redmi Note 10 5G (MX)
    • POCO M2 Pro (IN)
    • POCO X3 
    • POCO M3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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