Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra’dan yeni bir görüntü daha servis edildi

    Merakla beklenen akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi 15 Ultra, bu sefer de yeni bir sızıntıyla kendini hatırlattı. Yeni sızıntının konusu ise, Xiaomi 15 Ultra’yı açıkça görmemizi sağlayan bir görsel

    Xiaomi 15 Ultra’dan yeni bir görüntü daha servis edildi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 15 Ultra, bu ayın sonunda resmiyet kazanıyor. Lansman yaklaşırken cihazın tasarımı ve teknik özelliklerine dair yeni sızıntılar da gündeme gelmeye başladı. Son olarak, Çinli sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü, 15 Ultra’nın Leica'nın ikonik M serisi fotoğraf makinelerinden esinlendiğini gösteriyor.

    Paylaşılan görselde, cihazın çift tonlu bir tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor. Üst kısmı tamamen kaplayan dev kamera modülü, dört farklı lens ile donatılmış durumda. Leica logosu ve büyük bir LED flaş da modülde dikkat çekiyor. Arka panelin cam ve deri birleşiminden oluştuğu tahmin edilirken, bu detay cihazın premium bir his uyandırmasını sağlıyor.

    Kamera donanımı açısından Xiaomi, Leica'nın Summilux lenslerini kullanmaya devam ediyor. Ana kamera f/1.63 diyafram açıklığı sunarken, periskop telefoto lens f/2.6 diyafram açıklığı ve 100mm eşdeğer odak uzaklığı sağlıyor. Ultra geniş açılı lens ise 14mm odak uzaklığına sahip. Önceki modelle kıyaslandığında, ultra geniş açılı lensin görüş açısının biraz daha dar olduğu söylenebilir.

    Cihazın 6.000mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği belirtiliyor. Bu büyüklükte bir pil, cihazın ağırlığını 200 gramın üzerine çıkarabilir. Kamera modülü üzerindeki teknik detaylar, 15 Ultra'nın fotoğrafçılık konusunda iddialı bir performans sunacağını gösteriyor. Leica Vario-Summilux lens sistemi sayesinde optik kalitenin üst seviyede olması bekleniyor.

    Xiaomi 15 Ultra'nın, Xiaomi SU7 Ultra ile birlikte 28 Şubat'ta tanıtılması planlanıyor. Teknoloji meraklıları, markanın yeni amiral gemisinin neler sunacağını heyecanla bekliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan primera 1.6 kaloriferli soba kullanıcı yorumları petrolde başka plakaya fiş kesmek cezası pubg mobile bluetooth kulaklık mikrofon sorunu cult of the lamb türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum