Xiaomi 15 Ultra’dan yeni bir görüntü daha servis edildi

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 15 Ultra, bu ayın sonunda resmiyet kazanıyor. Lansman yaklaşırken cihazın tasarımı ve teknik özelliklerine dair yeni sızıntılar da gündeme gelmeye başladı. Son olarak, Çinli sosyal medya platformlarında paylaşılan bir görüntü, 15 Ultra’nın Leica'nın ikonik M serisi fotoğraf makinelerinden esinlendiğini gösteriyor.

Paylaşılan görselde, cihazın çift tonlu bir tasarıma sahip olduğu göze çarpıyor. Üst kısmı tamamen kaplayan dev kamera modülü, dört farklı lens ile donatılmış durumda. Leica logosu ve büyük bir LED flaş da modülde dikkat çekiyor. Arka panelin cam ve deri birleşiminden oluştuğu tahmin edilirken, bu detay cihazın premium bir his uyandırmasını sağlıyor.

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Kamera donanımı açısından Xiaomi, Leica'nın Summilux lenslerini kullanmaya devam ediyor. Ana kamera f/1.63 diyafram açıklığı sunarken, periskop telefoto lens f/2.6 diyafram açıklığı ve 100mm eşdeğer odak uzaklığı sağlıyor. Ultra geniş açılı lens ise 14mm odak uzaklığına sahip. Önceki modelle kıyaslandığında, ultra geniş açılı lensin görüş açısının biraz daha dar olduğu söylenebilir.

Cihazın 6.000mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği belirtiliyor. Bu büyüklükte bir pil, cihazın ağırlığını 200 gramın üzerine çıkarabilir. Kamera modülü üzerindeki teknik detaylar, 15 Ultra'nın fotoğrafçılık konusunda iddialı bir performans sunacağını gösteriyor. Leica Vario-Summilux lens sistemi sayesinde optik kalitenin üst seviyede olması bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın, Xiaomi SU7 Ultra ile birlikte 28 Şubat'ta tanıtılması planlanıyor. Teknoloji meraklıları, markanın yeni amiral gemisinin neler sunacağını heyecanla bekliyor.

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