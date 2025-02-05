Xiaomi’nin en güçlü elektrikli otomobili olması beklenen SU7 Ultra'nın çıkış tarihi sızdırıldı

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Xiaomi, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından yeniden faaliyete geçti. Şirketin CEO’su Lei Jun, çalışanlarına "Ultra" yazılı geleneksel kırmızı zarflar dağıtarak, yeni üst düzey modellerin yolda olduğunu duyurdu. Xiaomi'nin yöneticileri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, SU7 Ultra elektrikli sedan ve 15 Ultra akıllı telefonunun bu ayın sonunda tanıtılacağını doğruladı.

Sızdırılan bir afişe göre Xiaomi, 26 Şubat’ta büyük bir lansman düzenleyecek. Bu etkinlikte hem SU7 Ultra hem de 15 Ultra’nın resmen duyurulması bekleniyor. Her iki modelin de mart başında Barselona'da gerçekleştirilecek MWC 2025 etkinliğinde sergilenmesi öngörülüyor.

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Xiaomi SU7 Ultra, markanın şimdiye kadar ürettiği en güçlü elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Üç motorlu sistemiyle 1.548 beygir gücü üreten sedan, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşıyor. 200 km/s hıza ise 5,86 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı 350 km/s’yi aşan araç, CATL’in en yeni Kirin batarya teknolojisiyle donatılmış. Daha önce mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen modelin, planlanandan daha erken tanıtılacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 Ultra ise güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip cihaz, Leica imzalı dört arka kamerayla geliyor. 50 MP’lik bir inç büyüklüğündeki ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP 3x periskop telefoto lens ve 200 MP periskop telefoto lens ile üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunacak.

Bu iki yeni modelle Xiaomi, hem akıllı telefon hem de elektrikli otomobil pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

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Xiaomi SU7 Ultra'nın tanıtım tarihi sızdırıldı