Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin en güçlü elektrikli otomobili olması beklenen SU7 Ultra'nın çıkış tarihi sızdırıldı

    Elektrikli otomobil pazarında iyi bir konum yakalayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 Ultra isimli yeni modeliyle bu konumunu daha da güçlendirmek istiyor. İşte bu otomobile dair son bilgiler.

    Xiaomi SU7 Ultra'nın tanıtım tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından yeniden faaliyete geçti. Şirketin CEO’su Lei Jun, çalışanlarına "Ultra" yazılı geleneksel kırmızı zarflar dağıtarak, yeni üst düzey modellerin yolda olduğunu duyurdu. Xiaomi'nin yöneticileri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, SU7 Ultra elektrikli sedan ve 15 Ultra akıllı telefonunun bu ayın sonunda tanıtılacağını doğruladı.

    Sızdırılan bir afişe göre Xiaomi, 26 Şubat’ta büyük bir lansman düzenleyecek. Bu etkinlikte hem SU7 Ultra hem de 15 Ultra’nın resmen duyurulması bekleniyor. Her iki modelin de mart başında Barselona'da gerçekleştirilecek MWC 2025 etkinliğinde sergilenmesi öngörülüyor.

    Xiaomi SU7 Ultra, markanın şimdiye kadar ürettiği en güçlü elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Üç motorlu sistemiyle 1.548 beygir gücü üreten sedan, 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşıyor. 200 km/s hıza ise 5,86 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı 350 km/s’yi aşan araç, CATL’in en yeni Kirin batarya teknolojisiyle donatılmış. Daha önce mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen modelin, planlanandan daha erken tanıtılacağı belirtiliyor.

    Xiaomi 15 Ultra ise güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip cihaz, Leica imzalı dört arka kamerayla geliyor. 50 MP’lik bir inç büyüklüğündeki ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP 3x periskop telefoto lens ve 200 MP periskop telefoto lens ile üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunacak.

    Bu iki yeni modelle Xiaomi, hem akıllı telefon hem de elektrikli otomobil pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gmail kişileri icloud aktarma ptt kargo iletişim türk telekom şebeke sorunu banka nasıl kurulur kumtel mi luxell mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum