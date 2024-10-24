Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi 15 UItra'ya ait render görüntüleri paylaşıldı. Peki Xiaomi 15 serisinin amiral gemisi modeli neler sunacak? İşte detaylar...
    Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yıl sonuna yaklaşırken yeni amiral gemisi serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Marka, Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini ekim ayı sonunda, Xiaomi 15 Ultra modelini ise gelecek yıl piyasaya sürecek. Daha önce ise Xiaomi 15 Ultra'nın teknik özellikleri hakkında birkaç ayrıntıyı ele almıştık. Son olarak Xiaomi 15 Ultra'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 

    Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi

    Sızdırılan görüntülere göre Xiaomi 15 Ultra, büyük oranda halefi olduğu Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımına sadık kalacak.  Ancak özellikle lens düzenlemesi açısından büyük bir fark var. Kamera çıkıntısı Ultra serisinde olduğu gibi dairesel olsa da, kameraların ada içerisindeki yerleşimi, görebileceğiniz gibi tamamen asimetrik

    Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun ön panelinde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli ekrana yer verilmiş. Ayrıca rakiplerinden çok daha ince ekran çerçeveleri bulunacak. Bunun dışında, telefonun düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. 

    Detaylara inecek olursak, Xiaomi 15 Ultra'nın Vivo X100 Ultra ile aynı Samsung ISOCELL HP9 sensöre sahip olması bekleniyor. Bu kuruluma ise 14 Ultra'daki 50MP Sony IMX858 kameranın aksine 200MP periskop telefoto modülü eşlik edecek. Hemen altında, 14 Ultra'dakiyle aynı olan 1 inçlik 50 MP Sony LYT-900 ana kamera sensörü bulunacak. Bu yeni sensörün özellikle düşük ışık performansını iyileştirmesi bekleniyor. 

    Diğer sensörlerde ise herhangi bir değişim beklenmiyor. Telefonun ön yüzüne geçtiğimizde cihazın düz kenarlara sahip olduğu ve ekranda delikli bir kesit olduğunu görüyoruz. 

    Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

    Daha önceki raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elit tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB'a kadar RAM ve devasa 6.200 mAh pil kapasitesine yer verilecek. Telefonun Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 ile tanıtılması muhtemel. Ön yüzünde ise 144Hz yenileme hızı sunan 2K ekrana OLED ekrana yer verilecek. 

    Xiaomi 15 Ultra'nın rahat ve güvenli kilit açma için ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Arka yüzeyinde ise düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle tanıtılacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trw balata yorum pruzon krem yorumları araç trafikten nasıl men edilir antalya"ya gitmenin en iyi yolu arabayi baskasinin ustune yapma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9
    HP 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız