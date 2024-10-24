Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yıl sonuna yaklaşırken yeni amiral gemisi serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Marka, Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini ekim ayı sonunda, Xiaomi 15 Ultra modelini ise gelecek yıl piyasaya sürecek. Daha önce ise Xiaomi 15 Ultra'nın teknik özellikleri hakkında birkaç ayrıntıyı ele almıştık. Son olarak Xiaomi 15 Ultra'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi

Sızdırılan görüntülere göre Xiaomi 15 Ultra, büyük oranda halefi olduğu Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımına sadık kalacak. Ancak özellikle lens düzenlemesi açısından büyük bir fark var. Kamera çıkıntısı Ultra serisinde olduğu gibi dairesel olsa da, kameraların ada içerisindeki yerleşimi, görebileceğiniz gibi tamamen asimetrik.

Tam Boyutta Gör Telefonun ön panelinde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli ekrana yer verilmiş. Ayrıca rakiplerinden çok daha ince ekran çerçeveleri bulunacak. Bunun dışında, telefonun düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

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Detaylara inecek olursak, Xiaomi 15 Ultra'nın Vivo X100 Ultra ile aynı Samsung ISOCELL HP9 sensöre sahip olması bekleniyor. Bu kuruluma ise 14 Ultra'daki 50MP Sony IMX858 kameranın aksine 200MP periskop telefoto modülü eşlik edecek. Hemen altında, 14 Ultra'dakiyle aynı olan 1 inçlik 50 MP Sony LYT-900 ana kamera sensörü bulunacak. Bu yeni sensörün özellikle düşük ışık performansını iyileştirmesi bekleniyor.

Diğer sensörlerde ise herhangi bir değişim beklenmiyor. Telefonun ön yüzüne geçtiğimizde cihazın düz kenarlara sahip olduğu ve ekranda delikli bir kesit olduğunu görüyoruz.

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Daha önceki raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elit tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB'a kadar RAM ve devasa 6.200 mAh pil kapasitesine yer verilecek. Telefonun Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 ile tanıtılması muhtemel. Ön yüzünde ise 144Hz yenileme hızı sunan 2K ekrana OLED ekrana yer verilecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın rahat ve güvenli kilit açma için ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Arka yüzeyinde ise düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle tanıtılacak.

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Xiaomi 15 Ultra en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı