Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro’nun batarya boyutları ses getirecek

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları hakkında ortaya çıkan son sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen bir amiral gemisi telefonun 6000mAh kapasiteli bir silikon pil ile geleceğini paylaştı. Her ne kadar bu cihazın adı belirtilmemiş olsa da, önceki sızıntılar ve tahminler bu telefonun Xiaomi 15 Pro olabileceğini gösteriyor.

Dahası, Xiaomi 15 Ultra modeli için geliştirilen ve 6200mAh kapasiteye sahip daha büyük bir silikon pilin de yolda olduğu iddia ediliyor. Xiaomi'nin tipik lansman takvimine göre, Xiaomi 15 Ultra'nın Şubat 2025'te tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15 Pro'nun Ekim veya Kasım 2024'te piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

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Xiaomi 15 Pro’nun özellikleri de sızdırıldı

Xiaomi 15 Pro'nun kamera özellikleri de dikkat çekici. Sızıntılara göre, cihaz 50 megapiksel ana sensörle birlikte f/1.4 ila f/2.5 arasında değişen bir diyafram açıklığına sahip olacak. Bu ana kamerayı 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera destekleyecek. Ön tarafta ise 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip, ortada yer alan delikli bir ekranın bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca, ekran altı parmak izi sensörü ile güvenlik sağlanacak.

Cihazın yapı kalitesine gelince, metal orta çerçeveye sahip olması bekleniyor ve daha premium bir titanium özel sürümünün de olabileceği konuşuluyor. Telefonun 8.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 220 gram ağırlığında olacağı bilgisini de verelim. Standart özellikler arasında tam fonksiyonlu NFC, kızılötesi uzaktan kumanda, çift hoparlör ve IP68 toz ve suya dayanıklılık da yer alacak.

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