Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro’nun batarya boyutları ses getirecek

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları hakkında ortaya çıkan son sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen bir amiral gemisi telefonun 6000mAh kapasiteli bir silikon pil ile geleceğini paylaştı. Her ne kadar bu cihazın adı belirtilmemiş olsa da, önceki sızıntılar ve tahminler bu telefonun Xiaomi 15 Pro olabileceğini gösteriyor.
Dahası, Xiaomi 15 Ultra modeli için geliştirilen ve 6200mAh kapasiteye sahip daha büyük bir silikon pilin de yolda olduğu iddia ediliyor. Xiaomi'nin tipik lansman takvimine göre, Xiaomi 15 Ultra'nın Şubat 2025'te tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15 Pro'nun Ekim veya Kasım 2024'te piyasaya sürüleceği düşünülüyor.
Xiaomi 15 Pro’nun özellikleri de sızdırıldı
Xiaomi 15 Pro'nun kamera özellikleri de dikkat çekici. Sızıntılara göre, cihaz 50 megapiksel ana sensörle birlikte f/1.4 ila f/2.5 arasında değişen bir diyafram açıklığına sahip olacak. Bu ana kamerayı 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera destekleyecek. Ön tarafta ise 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip, ortada yer alan delikli bir ekranın bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca, ekran altı parmak izi sensörü ile güvenlik sağlanacak.
Cihazın yapı kalitesine gelince, metal orta çerçeveye sahip olması bekleniyor ve daha premium bir titanium özel sürümünün de olabileceği konuşuluyor. Telefonun 8.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 220 gram ağırlığında olacağı bilgisini de verelim. Standart özellikler arasında tam fonksiyonlu NFC, kızılötesi uzaktan kumanda, çift hoparlör ve IP68 toz ve suya dayanıklılık da yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.