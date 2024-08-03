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    Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro’nun batarya boyutları ses getirecek

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen ve markanın yeni amiral gemisi modelleri olmaları beklenen Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi 15 Pro’dan yeni haberler var.

    Xiaomi 15 Ultra ve 15 Pro’nun batarya boyutları ses getirecek Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları hakkında ortaya çıkan son sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yakında tanıtılması beklenen bir amiral gemisi telefonun 6000mAh kapasiteli bir silikon pil ile geleceğini paylaştı. Her ne kadar bu cihazın adı belirtilmemiş olsa da, önceki sızıntılar ve tahminler bu telefonun Xiaomi 15 Pro olabileceğini gösteriyor.

    Dahası, Xiaomi 15 Ultra modeli için geliştirilen ve 6200mAh kapasiteye sahip daha büyük bir silikon pilin de yolda olduğu iddia ediliyor. Xiaomi'nin tipik lansman takvimine göre, Xiaomi 15 Ultra'nın Şubat 2025'te tanıtılması beklenirken, Xiaomi 15 Pro'nun Ekim veya Kasım 2024'te piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

    Xiaomi 15 Pro’nun özellikleri de sızdırıldı

    Xiaomi 15 Pro'nun kamera özellikleri de dikkat çekici. Sızıntılara göre, cihaz 50 megapiksel ana sensörle birlikte f/1.4 ila f/2.5 arasında değişen bir diyafram açıklığına sahip olacak. Bu ana kamerayı 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5x optik zoom sunan 50 megapiksel periskop telefoto kamera destekleyecek. Ön tarafta ise 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip, ortada yer alan delikli bir ekranın bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca, ekran altı parmak izi sensörü ile güvenlik sağlanacak.

    Cihazın yapı kalitesine gelince, metal orta çerçeveye sahip olması bekleniyor ve daha premium bir titanium özel sürümünün de olabileceği konuşuluyor. Telefonun 8.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 220 gram ağırlığında olacağı bilgisini de verelim. Standart özellikler arasında tam fonksiyonlu NFC, kızılötesi uzaktan kumanda, çift hoparlör ve IP68 toz ve suya dayanıklılık da yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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