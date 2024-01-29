Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro, bildiğiniz gibi halen gündemde. Hatta her iki model, henüz küresel pazara bile ulaşabilmiş değil. Ancak şimdiden, bu yıl tanıtılacak Xiaomi 15 serisinden bilgiler duymaya başladık. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi ve bazı özellikleri paylaşıldı.

Snapdragon 8 Gen 4, ince çerçeveler ve daha fazlası

Son paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15 serisinin Eylül ayında seri üretime girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her iki modelin sevkiyatları da Ekim ayında başlayacak. Daha önceki söylentiler, Snapdragon 8 Gen 4 için daha erken bir tarihe işaret etmişti. Bu doğrultuda Xiaomi 15 ve 15 Pro, muhtemel olarak yeni platformu kullanan ilk modeller olacak.

Bir diğer raporda ise, Xiaomi 15'in 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,36 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Pro model ise, Xiaomi 14 Pro'daki 0,9 mm'ye kıyasla 0,6 mm'lik çerçevelerle karşımıza çıkacak. Üstelik Xiaomi, parlaklık ve ekran çözünürlüğündeki algoritmalar ile güç tüketimini yüzde 15 ila 20 oranında düşürmeyi planlıyor.

Snapdragon 8 Gen 4'e dönecek olursak, platformun hem verimlilik hem de performans anlamında kayda değer iyileştirmeler sunacağını biliyoruz. Tabi ki bunun arkasında TSMC'nin 3nm fabrikasyon süreci yer alıyor. Ayrıca yepyeni bir çekirdek tasarımına geçiş yapılacağını da hatırlatalım. Dolayısıyla Snapdragon ailesindeki en köklü değişimlerden biri olacak.

Snapdragon 8 Gen 4 daha erken tanıtılabilir: İlk model sızdırıldı 7 sa. önce eklendi

Bu arada Xiaomi, Mart 2024'te Xiaomi 14 Ultra'yı da piyasaya sürecek. Amiral gemisi model, Snapdragon 8 Gen 3 ve iki telefoto lensin bulunduğu dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.

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Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ilk bilgiler paylaşıldı