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    Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ilk bilgiler paylaşıldı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro için hazırlıklar başladı. Peki her iki model, selefine kıyasla neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ilk bilgiler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro, bildiğiniz gibi halen gündemde. Hatta her iki model, henüz küresel pazara bile ulaşabilmiş değil. Ancak şimdiden, bu yıl tanıtılacak Xiaomi 15 serisinden bilgiler duymaya başladık. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun muhtemel çıkış tarihi ve bazı özellikleri paylaşıldı.

    Snapdragon 8 Gen 4, ince çerçeveler ve daha fazlası

    Son paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15 serisinin Eylül ayında seri üretime girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her iki modelin sevkiyatları da Ekim ayında başlayacak. Daha önceki söylentiler, Snapdragon 8 Gen 4 için daha erken bir tarihe işaret etmişti. Bu doğrultuda Xiaomi 15 ve 15 Pro, muhtemel olarak yeni platformu kullanan ilk modeller olacak.

    Bir diğer raporda ise, Xiaomi 15'in 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,36 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Pro model ise, Xiaomi 14 Pro'daki 0,9 mm'ye kıyasla 0,6 mm'lik çerçevelerle karşımıza çıkacak. Üstelik Xiaomi, parlaklık ve ekran çözünürlüğündeki algoritmalar ile güç tüketimini yüzde 15 ila 20 oranında düşürmeyi planlıyor.

    Snapdragon 8 Gen 4'e dönecek olursak, platformun hem verimlilik hem de performans anlamında kayda değer iyileştirmeler sunacağını biliyoruz. Tabi ki bunun arkasında TSMC'nin 3nm fabrikasyon süreci yer alıyor. Ayrıca yepyeni bir çekirdek tasarımına  geçiş yapılacağını da hatırlatalım. Dolayısıyla Snapdragon ailesindeki en köklü değişimlerden biri olacak.

    Bu arada Xiaomi, Mart 2024'te Xiaomi 14 Ultra'yı da piyasaya sürecek. Amiral gemisi model, Snapdragon 8 Gen 3 ve iki telefoto lensin bulunduğu dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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