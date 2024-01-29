Xiaomi 15 ve 15 Pro'dan ilk bilgiler paylaşıldı

Snapdragon 8 Gen 4, ince çerçeveler ve daha fazlası
Son paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15 serisinin Eylül ayında seri üretime girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her iki modelin sevkiyatları da Ekim ayında başlayacak. Daha önceki söylentiler, Snapdragon 8 Gen 4 için daha erken bir tarihe işaret etmişti. Bu doğrultuda Xiaomi 15 ve 15 Pro, muhtemel olarak yeni platformu kullanan ilk modeller olacak.
Bir diğer raporda ise, Xiaomi 15'in 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunan 6,36 inç OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Pro model ise, Xiaomi 14 Pro'daki 0,9 mm'ye kıyasla 0,6 mm'lik çerçevelerle karşımıza çıkacak. Üstelik Xiaomi, parlaklık ve ekran çözünürlüğündeki algoritmalar ile güç tüketimini yüzde 15 ila 20 oranında düşürmeyi planlıyor.
Snapdragon 8 Gen 4'e dönecek olursak, platformun hem verimlilik hem de performans anlamında kayda değer iyileştirmeler sunacağını biliyoruz. Tabi ki bunun arkasında TSMC'nin 3nm fabrikasyon süreci yer alıyor. Ayrıca yepyeni bir çekirdek tasarımına geçiş yapılacağını da hatırlatalım. Dolayısıyla Snapdragon ailesindeki en köklü değişimlerden biri olacak.
Bu arada Xiaomi, Mart 2024'te Xiaomi 14 Ultra'yı da piyasaya sürecek. Amiral gemisi model, Snapdragon 8 Gen 3 ve iki telefoto lensin bulunduğu dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.