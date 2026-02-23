Xiaomi 17 Ultra'nın küresel sürümü canlı olarak görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra yakında globale geliyor
Sızdırılan fotoğraflarda Xiaomi 17 Ultra'nın yeşil renk seçeneğiyle sergilendiği görülüyor. Xiaomi'nin küresel pazarda da bu rengi sunması bekleniyor. Ayrıca Ultra serisinin adeta imza aksesuarı haline gelen Photography Kit'inin de görüntülerde yer aldığını görüyoruz. Fiziksel tutma kolu ve özel kamera kontrolleri sunan bu aksesuar, telefonu kompakt bir fotoğraf makinesine dönüştürüyor.
Xiaomi 17 Ultra'da arka tarafta Leica imzalı dairesel kamera modülü tasarım dili korunuyor. Yüzeyde hafif dokulu bir kaplama tercih edilmiş. Donanım tarafında daha önce ortaya çıkan bilgiler geçerliliğini koruyor. Cihazın 1 inç boyutunda büyük bir ana sensörle gelmesi bekleniyor. Buna ultra geniş açılı lens ve yüksek çözünürlüklü, optik yakınlaştırma destekli bir telefoto kamera eşlik edecek.