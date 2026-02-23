Giriş
    Xiaomi 17 Ultra'nın küresel sürümü canlı olarak görüntülendi

    Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, resmi lansman öncesinde bu kez gerçek fotoğraflarla sızdırıldı. Peki Xiaomi 17 Ultra neler sunacak? İşte tüm bilinenler...       

    Xiaomi 17 Ultra'nın küresel sürümü canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Son olarak Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın küresel sürümü, resmi tanıtım öncesinde gerçek fotoğraflarla sızdırıldı. Daha önce Geekbench AI testlerinde görülen model, bu kez uluslararası versiyonuyla Türkiye'de kısa süreliğine listelendi. Üstelik global model numarası da doğrulandı. Xiaomi 17 serisi için bekleyiş çok yakında sonlanabilir.

    Xiaomi 17 Ultra yakında globale geliyor

    Sızdırılan fotoğraflarda Xiaomi 17 Ultra'nın yeşil renk seçeneğiyle sergilendiği görülüyor. Xiaomi'nin küresel pazarda da bu rengi sunması bekleniyor. Ayrıca Ultra serisinin adeta imza aksesuarı haline gelen Photography Kit'inin de görüntülerde yer aldığını görüyoruz. Fiziksel tutma kolu ve özel kamera kontrolleri sunan bu aksesuar, telefonu kompakt bir fotoğraf makinesine dönüştürüyor.

    Xiaomi 17 Ultra'da arka tarafta Leica imzalı dairesel kamera modülü tasarım dili korunuyor. Yüzeyde hafif dokulu bir kaplama tercih edilmiş. Donanım tarafında daha önce ortaya çıkan bilgiler geçerliliğini koruyor. Cihazın 1 inç boyutunda büyük bir ana sensörle gelmesi bekleniyor. Buna ultra geniş açılı lens ve yüksek çözünürlüklü, optik yakınlaştırma destekli bir telefoto kamera eşlik edecek.

    Xiaomi 17 Ultra'nın küresel sürümü canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 17 Ultra'nın 6,9 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve90W hızlı şarj gibi özelliklerle satışa çıkması bekleniyor. Android 16 işletim sistemiyle test edilen model, 6.800 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek Xiaomi 17 serisinin, standart Xiaomi 17 ve 17 Ultra modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Çin'de hâlihazırda satışta olan model çok yakında küresel pazarda sahne alabilir.
