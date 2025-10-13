Giriş
    Xiaomi 17 Ultra'nın yeni özelliği belli oldu: Uydu bağlantısı ve dahası

    Xiaomi 17 Ultra'nın yeni özelliği belli oldu. Çin'deki sertifikasyon listelerinde ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, doğrudan uydu aramaları ve mesajlaşma desteğiyle gelecek.

    Xiaomi 17 Ultra, uydu bağlantısı desteğiyle geliyor! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 Ultra hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 2026'nın başlarında tanıtılması beklenen amiral gemisi model, bu kez kamera sisteminden ziyade bağlantı yetenekleriyle öne çıkacak. Çin'de ortaya çıkan sertifikaya göre Xiaomi 17 Ultra, doğrudan uydu bağlantısını destekleyecek.

    Xiaomi 17 Ultra, uydu bağlantısı desteğiyle geliyor

    Listeye göre cihaz, Tiantong-1 ve Beidou uydu ağları üzerinden arama ve mesajlaşma özelliğine sahip olacak. Böylece kullanıcılar, hücresel kapsamanın olmadığı alanlarda bile iletişim kurabilecek. Bu özellik, özellikle Çin pazarında Huawei'nin Mate 60 serisiyle öne çıkardığı doğrudan uydu iletişimi teknolojisine benzer bir yapıda.

    Ayrıca sertifikasyon verileri cihazda UWB (Ultra Wideband) desteğinin de yer alacağını gösteriyor. Bu özellik, hassas konum takibi ve akıllı cihazlar arasında daha hızlı veri aktarımı gibi avantajlar sunuyor. Bu da Xiaomi'nin akıllı ekosistem ürünleriyle daha güçlü entegrasyon anlamına geliyor.

    Son olarak Xiaomi 17 Ultra'nın 25128PNA1C kodlu model numarası, eylül ayında sızdırılan varyanttan farklı. Bu durum, cihazın iki farklı sürümle geleceğine veya yalnızca Çin'e özel bir versiyonun planlandığına işaret ediyor olabilir. Şirketin küresel varyantta uydu bağlantısını destekleyip desteklemeyeceği ise henüz net değil.

    Xiaomi 17 Ultra'nın donanım özellikleri büyük ölçüde sızmış durumda. Cihazın dört arka kamerayla geleceği, ana sensörün 50 MP çözünürlükte olacağı ve 200 MP periskop lensin gelişmiş yakınlaştırma teknolojileriyle destekleneceği biliniyor. Geriye kalan tüm detaylar ise 2026 yılının ilk aylarında karşımıza çıkacak.

