Xiaomi akıllı masaj koltuğu çıkardı: Yapay zekayla en uygun basıncı uyguluyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi harika özelliklere sahip bir masaj koltuğu çıkardı. Mijia Smart Massage Chair isimli ürün 6.999 yuan (960 dolar) gibi bir fiyat etiketine sahip. Yapay zeka desteği sayesinde vücuda nasıl bir basınç uygulanması gerektiğini belirleyebilyor.

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Sezgisel kontrollere sahip masaj koltuğu gelişmiş basınç algılama teknolojisi ile kullanıcının vücudunun haritasını çıkararak masajın doğru noktalara uygulanmasını sağlıyor. Farklı yoğunluk ve hızlarda yoğurma ve shiatsu dahil olmak üzere altı masaj tekniği sunduğunu belirtelim.

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Dört el masajı da sunuyor

Mijia Smart Massage Chair aynı zamanda dört el masajını simüle edebilme özelliğine sahip. Ayrıca Xiao AI asistanı aracılığıyla sesli komutları destekliyor. Koltuğu uzaktan kumanda kullanarak ya da Xiaomi uygulaması üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz.

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Ürünün yerleşik güvenlik özellikleri arasında çocuk kilidi ve acil durdurma düğmesi bulunuyor. Diğer ekipmanlarını ise 3D surround Bluetooth hoparlör ve 18W USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Koltuk şu anda sadece kahverengi renkte sunuluyor.

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