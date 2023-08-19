Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi akıllı masaj koltuğu çıkardı: Yapay zekayla en uygun basıncı uyguluyor

    Xiaomi ürün yelpazesine yapay zeka destekli bir masaj koltuğu çıkardı. Mijia Smart Massage Chair vücuda nasıl bir basınç uygulanması gerektiğini belirleyebiliyor.
    Oy Ver

    Xiaomi akıllı masaj koltuğu çıkardı: Yapay zekaya sahip Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi harika özelliklere sahip bir masaj koltuğu çıkardı. Mijia Smart Massage Chair isimli ürün 6.999 yuan (960 dolar) gibi bir fiyat etiketine sahip. Yapay zeka desteği sayesinde vücuda nasıl bir basınç uygulanması gerektiğini belirleyebilyor.

    Sezgisel kontrollere sahip masaj koltuğu gelişmiş basınç algılama teknolojisi ile kullanıcının vücudunun haritasını çıkararak masajın doğru noktalara uygulanmasını sağlıyor. Farklı yoğunluk ve hızlarda yoğurma ve shiatsu dahil olmak üzere altı masaj tekniği sunduğunu belirtelim.

    Xiaomi akıllı masaj koltuğu çıkardı: Yapay zekaya sahip Tam Boyutta Gör

    Dört el masajı da sunuyor

    Mijia Smart Massage Chair aynı zamanda dört el masajını simüle edebilme özelliğine sahip. Ayrıca Xiao AI asistanı aracılığıyla sesli komutları destekliyor. Koltuğu uzaktan kumanda kullanarak ya da Xiaomi uygulaması üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz.

    Xiaomi akıllı masaj koltuğu çıkardı: Yapay zekaya sahip Tam Boyutta Gör

    Ürünün yerleşik güvenlik özellikleri arasında çocuk kilidi ve acil durdurma düğmesi bulunuyor. Diğer ekipmanlarını ise 3D surround Bluetooth hoparlör ve 18W USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Koltuk şu anda sadece kahverengi renkte sunuluyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kredi kartına para iadesi nasıl anlaşılır toyota corolla 1.6 elegant otomatik vites yorumlar beşiktaş kullanıcı adları slayt için müzik önerileri 175 65 r14 hava basıncı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız