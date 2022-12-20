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    Xiaomi’nin yeni termometresi 6 fonksiyonlu

    MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 akıllı termometre anlık olarak sıcaklık ve nem değerlerini takip edebilirken otomasyon programlarına da hızlı adapte olabiliyor. 
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    MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3
    Xiaomi’nin beğenilen ürünleri arasında yer alan akıllı termometre serisi yeni bir üyeye daha kavuşuyor. MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 adındaki yeni termometre 6 fonksiyon ile geliyor.

    MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 özellikleri ve fiyatı

    MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 kablosuz termometre diğer modellere göre biraz daha ince çerçeveye daha büyük bir ekran sığdırmış. Böylece daha fazla veriyi kullanıcıya sunabilmiş.

    Termometrenin hassas Swiss Sensirion sıcaklık ve nem sensörü yer alıyor. Böylece 6 saniyede bir tazeleme yaparken gerçek zamanlı olarak değerleri sunabiliyor. Ekranda nem, sıcaklık, saat, tarih gibi veriler görüntülenebiliyor.

    Ürün aynı zamanda Bluetooth üzerinden MIJIA ağına da bağlanabiliyor. Böylece termometrenin sıcaklık değerleri ile örneğin klimayı kapatma, ısıtıcıyı açma, nemlendiriciyi ayarlama gibi işlevler atanabiliyor. MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 ürünü 7$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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