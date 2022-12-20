Xiaomi’nin yeni termometresi 6 fonksiyonlu

MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 özellikleri ve fiyatı
MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 kablosuz termometre diğer modellere göre biraz daha ince çerçeveye daha büyük bir ekran sığdırmış. Böylece daha fazla veriyi kullanıcıya sunabilmiş.
Termometrenin hassas Swiss Sensirion sıcaklık ve nem sensörü yer alıyor. Böylece 6 saniyede bir tazeleme yaparken gerçek zamanlı olarak değerleri sunabiliyor. Ekranda nem, sıcaklık, saat, tarih gibi veriler görüntülenebiliyor.
Ürün aynı zamanda Bluetooth üzerinden MIJIA ağına da bağlanabiliyor. Böylece termometrenin sıcaklık değerleri ile örneğin klimayı kapatma, ısıtıcıyı açma, nemlendiriciyi ayarlama gibi işlevler atanabiliyor. MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 ürünü 7$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...