Xiaomi’nin yeni termometresi 6 fonksiyonlu

Xiaomi’nin beğenilen ürünleri arasında yer alan akıllı termometre serisi yeni bir üyeye daha kavuşuyor. MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 adındaki yeni termometre 6 fonksiyon ile geliyor.

MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 özellikleri ve fiyatı

MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 kablosuz termometre diğer modellere göre biraz daha ince çerçeveye daha büyük bir ekran sığdırmış. Böylece daha fazla veriyi kullanıcıya sunabilmiş.

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Termometrenin hassas Swiss Sensirion sıcaklık ve nem sensörü yer alıyor. Böylece 6 saniyede bir tazeleme yaparken gerçek zamanlı olarak değerleri sunabiliyor. Ekranda nem, sıcaklık, saat, tarih gibi veriler görüntülenebiliyor.

Ürün aynı zamanda Bluetooth üzerinden MIJIA ağına da bağlanabiliyor. Böylece termometrenin sıcaklık değerleri ile örneğin klimayı kapatma, ısıtıcıyı açma, nemlendiriciyi ayarlama gibi işlevler atanabiliyor. MIJIA Smart Thermo-Hygrometer 3 ürünü 7$ fiyat etiketi ile satılacak.

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