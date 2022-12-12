Xiaomi Sound Pro akıllı hoparlörler tanıtıldı

Xiaomi Sound Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Sound Pro akıllı hoparlör modeli silindirik bir tasarıma sahip ve üst kısmın bir bölümü şeffaf tasarlanmış. Böylece LED aydınlatma efektleri çok daha etkileyici bir şekilde yansıtılabiliyor.
Hoparlörde 3 adet tam mesafe hoparlör, 3 adet pasif radyatör ve bir adet özelleştirilmiş subwoofer yer alıyor. Ayrıca 1 adet büyük woofer da 91 desibel seviyesine kadar ses seviyesi sunabiliyor. Sound Pro 2.0 teknolojisi de ses kalitesine katkı yapıyor.
360 derecelik ses verebilen ürün 8-ohm empedans değeri ile geliyor. SBC ve AAC ses transfer protokolleri desteklenirken Xiaomi mühendislerinin profesyonel dokunuşları da akustik kalitesini arttırıyor. Xiaomi Speaker uygulaması ile yönetilen Xiaomi Sound Pro akıllı hoparlör 144$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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