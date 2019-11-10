"Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek

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Bayilerin, İnternet Servis Sağlayıcısı firmalar adına müşterileri arayıp “Taahhüdünüz bitti, yeni tarifeye geçirelim” şeklindeki çağrıları mercek altına alınıyor. Tüketicilerin, bayiler tarafından yanlış yönlendirmesinin önüne geçmek amacıyla komisyon kuruluyor.

Ticaret Bakanlığı son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla BTK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda müşterilerin “0850” ile başlayan numaralardan aranıp taahhütlerinin bittiği veya bitmek üzere olduğu gerekçesiyle arandıklarına yönelik birçok şikayet alındığı belirtildi. Bu aramalarda, "yeni sözleşme yapılması gerektiğinin, aksi takdirde yüksek tutarda fatura yansıtılacağının, taahhütlü aboneliğin erken sonlandırılması durumunda cayma bedelinin firmaları tarafından karşılanacağının" söylendiği ifade edildi.

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Müşterinin taahhüdünün bitmesine uzun süre olmasına rağmen bayiler tarafından yanlış bilgilendirilip, mevcut taahhütlerinin sonlandırılıp yeni abonelik için onay alındığı, bu şekilde birçok mağduriyetin yaşandığının altı çizildi.

Yanlış bilgi veren bayiler kapatılacak

Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Komisyon, tüketicileri yanlış bilgilendirip yanlış yönlendiren telefon numaralarının kapatılması, aramaları yapanların ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi, diğer firmaların bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone taşınması için sadece internet hizmeti veren şirketin çağrı merkezinin yetkili kılınması için çalışma yapacak. Yanlış bilgilendirme yapan firmalara ağır cezalar verilmesi için planlamalar yapılacak.

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