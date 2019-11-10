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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    "Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek

    0850 ile başlayan numaralardan arayarak müşteriyi yanlış yönlendiren bayi çağrılarının sonu geliyor. Bu çağrıları engellemek için Ticaret Bakanlığı bünyesinde komisyon kuruluyor.
    1 hf.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bayilerin, İnternet Servis Sağlayıcısı firmalar adına müşterileri arayıp “Taahhüdünüz bitti, yeni tarifeye geçirelim” şeklindeki çağrıları mercek altına alınıyor. Tüketicilerin, bayiler tarafından yanlış yönlendirmesinin önüne geçmek amacıyla komisyon kuruluyor.

    Ticaret Bakanlığı son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla BTK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantıda müşterilerin “0850” ile başlayan numaralardan aranıp taahhütlerinin bittiği veya bitmek üzere olduğu gerekçesiyle arandıklarına yönelik birçok şikayet alındığı belirtildi. Bu aramalarda, "yeni sözleşme yapılması gerektiğinin, aksi takdirde yüksek tutarda fatura yansıtılacağının, taahhütlü aboneliğin erken sonlandırılması durumunda cayma bedelinin firmaları tarafından karşılanacağının" söylendiği ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi"

    Müşterinin taahhüdünün bitmesine uzun süre olmasına rağmen bayiler tarafından yanlış bilgilendirilip, mevcut taahhütlerinin sonlandırılıp yeni abonelik için onay alındığı, bu şekilde birçok mağduriyetin yaşandığının altı çizildi.

    Yanlış bilgi veren bayiler kapatılacak

    Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Komisyon, tüketicileri yanlış bilgilendirip yanlış yönlendiren telefon numaralarının kapatılması, aramaları yapanların ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi, diğer firmaların bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone taşınması için sadece internet hizmeti veren şirketin çağrı merkezinin yetkili kılınması için çalışma yapacak. Yanlış bilgilendirme yapan firmalara ağır cezalar verilmesi için planlamalar yapılacak.



    https://www.aa.com.tr/ Yorum Yaz
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    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    Ne zaman böyle arasalar bi 10 dk dalga geçip en son "Bir dakika ya, ben Türknetliyim, taahhütüm yok ki" diyorum :D
    3 Yanıt Yanıtla +68
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    alito 1 hf.
    Bunun yerine taahüdün önüne geçmeleri lazım bence. Asıl kandırmaca taahüdün kendisi zaten.
    Yanıtla +58
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    Sedunar 1 hf.
    Bunların kendilerini polis savcı diye tanıtan dolandırıcılardan ne farkı var
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    m-99 1 hf.
    Türk Telekom bunu çok yapıyor özellikle ev telefonu için . taahhüt bitimine 1 yıl süre olmasına rağmen arayarak zam gelecek sizden yeni onay almamız lazım diye en az 6 ay sürekli arayarak taciz ettiler . Israrla kabul etmedim en son arayan kişiyle epey kötü konuştum baktım olacak gibi değil arama izinlerini kaldırdım bir daha aramaz oldular .
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    ayhann06 1 hf.
    alt yapı yok öncelikle ona çözüm bulsunlar ... vırrık cırrık işlerle uğraşıyorlar
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    kreat 1 hf.
    İstenmeyen mesajların da önüne geçeceklerdi güya. Halen mesaj geliyor.
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    Askaparta 1 hf.
    İyi olur, bıktık. Taahhüt olayı da tekrar gözden geçirilmeli. Bindirim, indirim, cayma gibi durumlar düzenlenmeli.
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    DH Misafiri 1 hf.
    sürüsüne boş beleş çağrı merkezleri var, şöyle bir araştırsalar ama boşver oturduğun yerde çalışmak varken...
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    artenis 1 hf.
    Bi dk bizi koruyan kanun mu?
    Bunun altında ya koruma vergisi çıkar yada başka bir vergi, vergi ödememiz gerek sonuçta durup dururken, yanlış mıyım?
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    Yazılımcı Online 1 hf.
    boktan uydu kanalları gibi 0850 numarası da çer çöp rezil insanlarla doldu taştı. Banka numaraları da burada, dolandırıcı numaraları da. Kim arıyor bilmiyorsun bazen.

    taahhüt bitiyor diyen dolandırıcı da engellemek lazım tabi ama ondan önce devletin şirketler için yine 444 numaraları dayatması gerekiyor. firmalar taşeronlara attı işi, bazen taşeronlar 0850 bile değil normal 555 gibi mobil numaralardan da arıyor sizi.

    Firmalar şunu diyebilse, 444 lü arayan numaralar haricindekiler dolandırıcıdır diye iş o zaman çözülecek. Telefondaki numarayı da herkes okuyup, bu ayırımı yapabilir herhalde. Ben 850'den banka arıyor yine de inanmıyorum siz kapatın ben kendim ararım deyip kendim çeviriyorum numarayı. Öyle paranoyak olduk artık.


    Bir de bu dolandırıcı insanların sizin bilgilerinizden de haberi var. Yeni sözleşme yapar ya da yeni bir hat alırsanız 1 ay ile 3 ay içinde sürekli arıyorlar periyodik şekilde. Sonradan kesiliyor bu aramalar. Ben turksatı yeniletmiştim 1 hafta sonra aradılar sözleşmeniz bitiyor diye. Sövdüm kapattım

    Ondan önce de turksatın normal taşeronları aradı, normal anlaşmalı oldukları. Onların ise doğru dürüst tarifelerden haberleri yok iteleyecekti bana saçma sapan bir şeyi. Ben sonradan kendim müşteri hizmetlerini arayıp tarife seçmiştim .


    Yani uzun lafın kısası, sözleşme yapınca bunun bilgilerini bir not kağıdına yazın ve evde gözükecek bir yere asın. Siz de unutabilirsiniz, hat sahibi anneniz babanız ise onlar da unnutabilir ya da bilmeyebilir. Onlara da söyleyin sözleşme süresini, tarihini. Ve en önemlisi sizi arayınca değil siz aradığınızda işlem yaptırın. Diğer bir kilit nokta da , çalıştığınız firmaların 0850'li olan hatlarını telefonunuza kaydediniz. Bazen o numaradan direkt aranabiliyorsunuz, dolandırıcı diye engellemez ya da benzer numaralar ile kandırılmazsınız.
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    hayansame 1 hf.
    keske hic bir sey yapilmasa. Devlet ne yapsa bir yerden kendine fon olusturmak icin vergi cikariyor. Normal vatandas icin en iyi hizmet . hukumeti hic bir sey yapmamasidir.
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    Gravaze 1 hf.
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    En az böyle iki üç sayfa daha engellediğim numara var. Her gün arıyorlar bir gün unutsalar diğer gün mutlaka yine arıyorlar. Ben bunlar engellemekten bunlar beni aramaktan bıkmadı.



    Numaramı bu tip firmalara her kim sattıysa Allah bin belalarını versin.



    Bugün az önce yine aradılar. ADSL sözleşmeniz bitmiş diye başlıyorlar. Yahu hangi firmadan hangi tip hizmet aldığımı bilmeden beni pazarladıkları diğer operatöre geçirmeye çalışıyorlar. Başlarda dalga geçiyordum ama iş artık dalga geçilecek durumunu aştı tacize dönüştü. Şikayet ediyorum X firmasına, böyle böyle numaradan arandım sizin adınıza beni manipüle etmeye çalıştılar diyorum tamam efendim deyip yine buna göz yummaya devam ediyorlar.









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    1ses1 1 hf.
    Mesut Çeviğin Ağaoğlu ile bir video çekmesi gerek bu konu hakkında. 12+12 olan sözleşmeyi 24 ay olarak dayatıyorlar yasal olmuyarak . Bunlar hakkında bir video gerekli yeni.
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