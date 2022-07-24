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    Xiaomi, blokzincir tabanlı karakterler oluşturmak için patent aldı

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, kendi sanal karakterlerinin oluşturulması için blokzincir teknolojisinin uygulandığı bir patent aldı.
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    Xiaomi blokzincir tabanlı patent aldı
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    Çin'de tanıtılan patent, karakterin görünüşünü belirlemekten sorumlu bir gen dizisinin tanıtılması sayesinde bu karakterlerin yaratılmasının rastgele hale getirileceğinden bahsediyor. Patentte blokzincirden bahseden kısım, yaratılan karakterin saklanması ile ilgili.

    Xiaomi, blokzincir ekosistemine dahil olmak istiyor

    Birçok şirket, merkezi olmayan ve değişmez özellikleri nedeniyle yeni ürünlerini blokzincir teknolojisine dahil ediyor. Xiaomi de bu teknolojide yerini almak istiyor. Ocak ayında tanıtılan "Sanal Karakter İşleme Yöntemi, Cihaz ve Depolama Ortamı" başlıklı patent, kısa süre önce şirket tarafından açıklandı.

    Patentte şirket, bu karakterleri tanımlayacak görüntüleri belirlemek için farklı gen dizileri kullanılarak kendi sanal karakterlerinin oluşturulacağını belirledi. Yöntem, karakterlerin her birinin eşsiz ve tahmin edilemez olmasına odaklanmış. Herhangi bir açıklama yapılmasa da bu yöntem, Xiaomi tarafından kendi metaverse deneyimini oluşturmak için kullanılabilir.

    Patentte blokzincirden bahseden kısım, yaratılan karakterin saklanması ile ilgili. Dosyalamaya göre karakterler, gen dizilerini depolamak için bu merkeziyetsiz defter teknolojisini kullanacak ve böylece benzersiz kombinasyon saldırılarına karşı korunmuş olacak.

    Xiaomi’nin kripto dünyasıyla ilk kez etkileşime girmediğini hatırlatalım. 2018 yılında şirket, 'Crypto Rabbits' adını verdiği ilk NFT koleksiyonunu piyasaya sürmüştü. Daha sonra proje, düşük popülaritesi nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

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