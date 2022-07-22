Samsung’dan Roblox'ta metaverse etkinliği: “Space Tycoon”

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Koreli teknoloji devi Samsung, metaverse’deki varlığını genişletmeye devam ediyor. Yeni Galaxy lansmanlarını metaverse üzerinden yapan ve ürünlerini metaverse'de deneme imkanı sunan Samsung şimdi de yeni sanal oyun alanı Samsung Space Tycoon’u resmen tanıttı. Haziran'ın başında testlerine başlanan Samsung Space Tycoon, bugün itibarıyla herkesin kullanımına açıldı.

Roblox üzerinde oluşturulan Space Tycoon’da kullanıcılar eğlenceli vakit geçirirken Samsung ürünlerini de oyun içerisinde kullanabiliyor.

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Samsung ürünleri Roblox aletlerine dönüşüyor

Roblox kullanıcıları Space Tycoon etkinliğinde, çıkardıkları kaynakları kullanarak Galaxy telefonlar, çeşitli TV ve ev aletleri olmak üzere birçok Samsung ürününü tasarlayarak, oyun öğeleri satın alabiliyor veya geliştirebiliyor. Galaxy ürünler çanta, scooter gibi aletlere dönüştürülebiliyor. Şu an için mağazada oyunda 20’nin üzerinde Samsung ürünü bulunuyor. Yeni tanıtılacak Samsung ürünleri de Space Tycoon’a eklenecek.

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Samsung Electronics Kurumsal Tasarım Merkezi Başkan Yardımcısı Jinsoo Kim, Space Tycoon hakkında şunları söyledi:

“Space Tycoon, kullanıcılarımızın sanal dünyanın sınırsız olanaklarını deneyimleyebileceği bir oyun alanı olarak tasarlandı. Z kuşağı kullanıcılarımıza, Samsung ürünlerini daha önce hiç deneyimlemedikleri şekilde kullanacakları yeni bir sanal oyun alanı sunmak istedik. Hem mevcut hem de gelecekteki kullanıcılarımız için daha anlamlı ve eğlenceli dijital deneyimler sunabilecek içerikler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.”

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